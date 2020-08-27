Піскун працював радником Венедіктової безкоштовно

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун не отримував зарплату за той час, що працював радником генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит агентства Українськi Новини.

Офіс генпрокурора офіційно повідомив, що Піскун не є радником Венедіктової з 12 серпня, а тому не перебуває в трудових відносинах і зарплату не одержує.

Офіс генпрокурора повідомив, що наказ про призначення Піскуна позаштатним радником втратив чинність.

Відповідь щодо зарплати Святослава Піскуна

Як повідомляли Українськi Новини, 27 липня Венедіктова призначила своїм радником ексгенпрокурора Піскуна.

Пізніше стало відомо, що вона його звільнила.

У генерального прокурора Ірини Венедіктової спочатку працювало 10 радників.

Крім того, у червні Венедіктова заробила майже на 5 тисяч більше, ніж у травні. Її заробітна плата за червень склала 51 678 гривень. Оклад генпрокурора склав 69 681 гривню.Також генеральний прокурор Ірина Венедіктова у квітні заробила 47 тисяч гривень. Тим часом генпрокурор Ірина Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.

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