Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Піскуна своїм радником

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна своїм радником, в той час, як Романа Говда призначила першим заступником генпрокурора.

Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він прикріпив до повідомлення копію наказу про таке призначення.

Святослав Піскун призначений позаштатним радником Ірини Венедиктової. Фото: Facebook/Юрій Луценко

Наказ підписано 27 липня.

Піскун призначений позаштатним радником на громадських засадах.

Як повідомляли Українські Новини, у генерального прокурора Ірини Венедіктової спочатку працювало 10 радників.

Крім того, у червні Венедіктова заробила майже на 5 тисяч більше, ніж у травні. Її заробітна плата за червень склала 51 678 гривень. Оклад генпрокурора склав 69 681 гривню.Також генеральний прокурор Ірина Венедіктова у квітні заробила 47 тисяч гривень. Тим часом генпрокурор Ірина Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.