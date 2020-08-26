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26 серпня 2020, середа, 10:55 7
Суспільство 2020-08-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу

У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус в Київській області. Фото: Depositphotos
Коронавірус в Київській області. Фото: Depositphotos

У той час, як до кінця карантину менше тижня, в Київській області за минулу добу, 25 серпня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 95 осіб до 5 210 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 26 серпня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 5 випадків: 210 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі в 440 дітей і в 727 медичних працівників. За добу підтверджено 95 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей 4 і 15 років і 93 дорослих", - йдеться в ньому.

З них 5 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 90 осіб перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 839 хворих, на самоізоляції (під наглядом) - 4 371 осіб.

Одужали всього 3 440 осіб, з них 288 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

За звітну добу одужали 56 осіб серед дорослих.

За добу надійшло повідомлення про 1 летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 80 років, с. Сошників Бориспільського району).

Всього за період епідемії в Київській області померли 85 хворих на коронавірусну хворобу.

За останню добу отримано 121 повідомлення про підозру на COVID-19.

За період з 14 березня 2020 року всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 8 649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Встановлено медичне спостереження за 15 035 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня порівняно з попередньою добою кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 91 людини до 5 випадків: 115.

Тим часом, після триденного падіння захворюваність на коронавірус в Україні почала зростати.

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