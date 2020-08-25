Захворюваність на коронавірус у Києві за добу впала

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 порівняно з попередньою добою в Києві 24 серпня збільшилася на 130 осіб до 12 153, померлих — на 2 до 172.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! У 130 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 172 киян", — написав він.

Наразі в столиці вже 12 153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

24 серпня захворіли 72 жінки у віці від 19 до 75 років, 50 чоловіків у віці від 18 до 81 років, 2 дівчинки 6 і 14 років і 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 23 людини, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 осіб.

Загалом коронавірус подолали 3 853 киян.

Найбільша кількість випадків захворювання виявлено в Оболонському районі — 24, в Деснянському і Дніпровському районах — по 20, в Дарницькому і Святошинському — по 15 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 658 до 108 415, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 2 318 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилося на 7,8%, нових летальних випадків — збільшилася на 13,6%.

Також до кінця карантину сім днів.

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