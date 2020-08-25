Долар після святкових вихідних зріс, а євро продовжує падати. Курс валют на 25 серпня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,94 коп. до 31,9759 ​​UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,55 коп. до 32,5719 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж середній 27,2863 27,5875 31,9759 32,5719 3,35 3,86 Максимальний 27,4000 27,7500 32,2000 33,1000 3,68 5,00 мінімальний 27,1500 27,4300 31,7000 32,3200 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Також експерти прогнозують девальвацію гривні восени.

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