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11 серпня 2020, вівторок, 06:30 16
Кабмін 2020-08-11T08:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив графік вихідних та перенесу робочих днів на 2021 рік

Кабмін затвердив графік вихідних та перенесу робочих днів на 2021 рік

Валерия Драгомирова
Кабмін, вихідні, Вихідні дні 2021
Календар. Фото: ulet.pro
Календар. Фото: ulet.pro

У той час, як в серпні українців чекає довгий вікенд, Кабінет Міністрів планує в 2021 році перенести 3 робочих дня, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань.

Відповідний проєкт розпорядження оприлюднено на сайті Федерації профспілок України, передають Українські Новини.

Так, пропонується перенести робочий день п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня (7 січня - Різдво); понеділок, 23 серпня, рекомендується перенести на суботу, 28 серпня; п'ятницю, 15 жовтня, - на суботу, 23 жовтня.

Такі рекомендації стосуються підприємств, установ і організацій, для працівників яких встановлено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду, державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.

Як повідомляли Українськi Новини, заступник керівника Офісу президента заявив, що законопроєкт про надання державного статусу релігійним святам рекомендує роботодавцям надавати вихідний день співробітникам, які відзначають ці свята.

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