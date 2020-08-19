Кабмін увів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів ввів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну і транзиту по території країни, водночас, як з 14 серпня громадянам ще трьох країн почали видавати українські е-візи.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українськi Новини.

Замість одноразової електронної візи за 85 доларів, введені 2 види електронних віз: одноразова та дворазова.

Консульський збір за одноразову візу становить 20 доларів, за дворазову - 30 доларів.

У терміновому порядку візу можна оформити протягом 1 дня, у звичайному порядку - протягом 3 днів.

У разі оформлення візи в терміновому порядку стягується подвійний консульський збір.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський ввів безвіз для китайських туристів.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки відновили видачу віз українським студентам.

Крім того, зі 2 лютого 2020 року в Європейському союзі набули чинності нові правила отримання віз.

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