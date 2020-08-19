Кабмін увів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів ввів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну і транзиту по території країни, водночас, як з 14 серпня громадянам ще трьох країн почали видавати українські е-візи. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українськi Новини. Замість одноразової електронної візи за 85 доларів, введені 2 види електронних віз: одноразова та дворазова. Консульський збір за одноразову візу становить 20 доларів, за дворазову - 30 доларів. У терміновому порядку візу можна оформити протягом 1 дня, у звичайному порядку - протягом 3 днів. У разі оформлення візи в терміновому порядку стягується подвійний консульський збір. Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський ввів безвіз для китайських туристів. Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки відновили видачу віз українським студентам. Крім того, зі 2 лютого 2020 року в Європейському союзі набули чинності нові правила отримання віз.