Ціна на електроенергію в Україні у 1-му кварталі 2020 року була вищою, ніж в Європі, — Єврокомісія

Про це сказано в звіті Європейської комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в 1-му кварталі ціна на електроенергію в Україні (46,9 євро/МВт-год) була на 12,6% вище, ніж в Румунії (41 євро/МВт-год), на 13,4% вище, ніж в Польщі (40,6 євро/МВт-год) і на 12,8% вище, ніж в Угорщині (40,9 євро/МВт-год).

Також ціна на електроенергію в Україні була в 3,1 рази вище, ніж в Норвегії (15,1 євро/МВт-год), у 2,8 рази вище, ніж в Швеції (16,7 євро/МВт-год), а також на 37,3% вище, ніж у Франції (29,4 євро/МВт-год), на 43,5% вище, ніж в Німеччині (26,5 євро/МВт-год) і на 32,8% вище, ніж в Австрії.

При цьому в зоні енергоострова "Бурштинської ТЕС" вартість електроенергії була на 12,8% вище, ніж в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України і становила 52,9 євро/МВт-год.

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 17 серпня зменшилася на 19,1%, або на 269,56 гривень/МВт-год до 1 140,22 гривень/МВт-год порівняно з 10 серпня.

Раніше побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію.

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