підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ціна на електроенергію в Україні у 1-му кварталі 2020 року була вищою, ніж в Європі, — Єврокомісія
26 серпня 2020, середа, 10:00 6
Економіка 2020-08-26T10:45:02+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні у 1-му кварталі 2020 року була вищою, ніж в Європі, — Єврокомісія

Ціна на електроенергію в Україні у 1-му кварталі 2020 року була вищою, ніж в Європі, — Єврокомісія

Елена Новикова
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Єврокомісія, Ціна на електроенергію
Електроенергія
Електроенергія

Тоді як в Міненерго заявляють, що збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення, у січні-березні 2020 року ціна електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі, 

Про це сказано в звіті Європейської комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в 1-му кварталі ціна на електроенергію в Україні (46,9 євро/МВт-год) була на 12,6% вище, ніж в Румунії (41 євро/МВт-год), на 13,4% вище, ніж в Польщі (40,6 євро/МВт-год) і на 12,8% вище, ніж в Угорщині (40,9 євро/МВт-год).

Також ціна на електроенергію в Україні була в 3,1 рази вище, ніж в Норвегії (15,1 євро/МВт-год), у 2,8 рази вище, ніж в Швеції (16,7 євро/МВт-год), а також на 37,3% вище, ніж у Франції (29,4 євро/МВт-год), на 43,5% вище, ніж в Німеччині (26,5 євро/МВт-год) і на 32,8% вище, ніж в Австрії.

При цьому в зоні енергоострова "Бурштинської ТЕС" вартість електроенергії була на 12,8% вище, ніж в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України і становила 52,9 євро/МВт-год.

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 17 серпня зменшилася на 19,1%, або на 269,56 гривень/МВт-год до 1 140,22 гривень/МВт-год порівняно з 10 серпня.

Раніше побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію.

Більше новин про: Електроенергія Тарифи на електроенергію Єврокомісія Ціна на електроенергію

У ЄС розповіли, на яких умовах відкриють кордони д...
Ціна на електроенергію в Україні збільшилася на 7,...
НКРЕКП свідомо занижує вартість державних обленерг...
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона...
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів
Новини
У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу 10:55
НАБУ готує чергові обшуки у суддів Окружного адмінсуду - там готові і чекають 10:55
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві 10:32
"Динамо" обіграло "Шахтар" 3:1, знову залишивши донеччан без Суперкубка України 10:30
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok