Ціна на електроенергію в Україні у 1-му кварталі 2020 року була вищою, ніж в Європі, — Єврокомісія

Тоді як в Міненерго заявляють, що збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення, у січні-березні 2020 року ціна електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі, Про це сказано в звіті Європейської комісії, передають Українські Новини. Згідно з ним, в 1-му кварталі ціна на електроенергію в Україні (46,9 євро\/МВт-год) була на 12,6% вище, ніж в Румунії (41 євро\/МВт-год), на 13,4% вище, ніж в Польщі (40,6 євро\/МВт-год) і на 12,8% вище, ніж в Угорщині (40,9 євро\/МВт-год). Також ціна на електроенергію в Україні була в 3,1 рази вище, ніж в Норвегії (15,1 євро\/МВт-год), у 2,8 рази вище, ніж в Швеції (16,7 євро\/МВт-год), а також на 37,3% вище, ніж у Франції (29,4 євро\/МВт-год), на 43,5% вище, ніж в Німеччині (26,5 євро\/МВт-год) і на 32,8% вище, ніж в Австрії. При цьому в зоні енергоострова "Бурштинської ТЕС" вартість електроенергії була на 12,8% вище, ніж в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України і становила 52,9 євро\/МВт-год. Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 17 серпня зменшилася на 19,1%, або на 269,56 гривень\/МВт-год до 1 140,22 гривень\/МВт-год порівняно з 10 серпня. Раніше побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію.