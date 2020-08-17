Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 17 серпня зменшилася на 19,1%, або на 269,56 гривень / МВт-год до 1 140,22 гривень / МВт-год у порівнянні з 10 серпня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,5%, або на 7,46 гривень / МВт-год до 1 638,36 гривні / МВт-ч.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (35,29 євро / МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (4,48 євро / МВт-год) в 7,9 раза, у Швеції (32,91 євро / МВт-год) - на 6,7%.

При цьому в Данії ціна електроенергії (46,38 євро / МВт-год) - на 31,4 % вище, ніж в Україні, у Франції (39,94 євро / МВт-год) - на 13,2%, в Німеччині (40,36 євро / МВт-год) - на 14,4%, в Австрії (40, 34 євро / МВт-год) - на 14,3%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії скоротилася на 1,6%, або на 0,68 євро / МВт-год до 40,96 євро / МВт-год (1 323 гривня / Мвт-год відповідно до курсу НБУ на 17 серпня).

Як повідомляли Українські Новини, Рада списала борги старого ринку електроенергії.

Кабмін зобов'язав ТЕС використовувати для виробництва електроенергії тільки українське вугілля.

За час президентства Володимира Зеленського продали державної компанії "Центренерго" не менше 1,5 млн тонн. В основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.

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