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14 липня 2020, вівторок, 12:45 7
Економіка 2020-07-14T15:30:04+03:00
Українські Новини
Збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення, - Міненерго

Збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення, - Міненерго

Григорий Яковенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, ціни на електроенергію
Платіжки. Фото:
Платіжки. Фото: "Інсайдер Житомира"

Зростання цін на електроенергію для населення Міністерство енергетики не прогнозує у зв'язку з підвищенням тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%, або на 84,83 грн/МВт-год до 240,23 гривень/МВт-год з серпня. Водночас ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вище, ніж в Європі

Про це міністерство повідомило Українським Новинам.

"На вартість електроенергії для населення збільшення тарифу на передачу не вплине", - повідомило міністерство.

Також Міненерго підкреслило, що у зв'язку зі збільшенням тарифу на передачу вартість електроенергії для промислових споживачів може збільшитися на 4%.

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 22 червня скоротилася на 2,1%, або на 28,97 гривень/МВт-год до 1 335,84 гривні/МВт-год порівняно з 15 червня.

Тим часом, Кабмін домовився з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифу.

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