Збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення, - Міненерго

Зростання цін на електроенергію для населення Міністерство енергетики не прогнозує у зв'язку з підвищенням тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%, або на 84,83 грн\/МВт-год до 240,23 гривень\/МВт-год з серпня. Водночас ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вище, ніж в Європі. Про це міністерство повідомило Українським Новинам. "На вартість електроенергії для населення збільшення тарифу на передачу не вплине", - повідомило міністерство. Також Міненерго підкреслило, що у зв'язку зі збільшенням тарифу на передачу вартість електроенергії для промислових споживачів може збільшитися на 4%. Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 22 червня скоротилася на 2,1%, або на 28,97 гривень\/МВт-год до 1 335,84 гривні\/МВт-год порівняно з 15 червня. Тим часом, Кабмін домовився з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифу.