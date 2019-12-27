Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію

Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергі

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує скасувати знижений тариф на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають у радіусі 30 км від атомних електростанцій (АЕС).

Про це свідчать матеріали до засідання комісії 3 січня 2020 року, передають Українські Новини.

Йдеться про передбачений частиною 3 статті 17 закону "Про електроенергетику" порядок, яким встановлено тариф на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні АЕС, у розмірі 70% від діючого тарифу, встановленого для побутових споживачів.

При цьому в НКРЕКП зауважили, що стаття 17 закону "Про електроенергетику" втратила чинність з дати запуску нового ринку електроенергії.

У матеріалах зазначається, що положенням статті 7 закону "Про ринок електроенергії" передбачається, що ціни і тарифи на електроенергію, які регулюються державою, не мають допускати перехресного субсидування.

Регулятор наголошує, що, таким чином, наразі немає законодавчих підстав для застосування тарифу на електроенергію в розмірі 70% від рівня діючого тарифу для споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

"З огляду на викладене, виникла необхідність приведення порядку у відповідність до чинного законодавства шляхом виключення норми про застосування до населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні АЕС, тарифу в розмірі 70% від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення", - підсумували в НКРЕКП.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні диспетчери національної енергетичної компанії "Укренерго" примусово знизили генерацію атомних електростанцій (АЕС) на 400 МВт в неділю, 22 грудня, через низьке споживання електроенергії.

Законом "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року було введено повномасштабне функціонування ринку електричної енергії.