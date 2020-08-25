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  • Вчені виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом
25 серпня 2020, вівторок, 13:10 31
Світ 2020-08-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Вчені виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом

Вчені виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Епідемія коронавірусу, Інформація про коронавірус, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Дослідники Гонконзького університету (Китай) заявили про підтверджений повторний випадок зараження коронавірусом одним пацієнтом. Про це повідомляє NBC News з посиланням на публікацію в медичному журналі Clinical Infectious Diseases.

Так, повідомляється, що першим підтвердженим випадком повторного зараження коронавірусом став 33-річний житель Гонконгу. Захворювання у чоловіка виявили через 4,5 місяці після першого випадку зараження.

Пацієнт був госпіталізований 29 березня, коли у нього з'явилися перші легкі симптоми і лікарі поставили діагноз COVID-19. Але вони незабаром зникли і він був виписаний 14 квітня.

Повторне інфікування відбулося після того, як чоловік повернувся в Гонконг з Іспанії через Великобританію. Позитивний тест на коронавірус він отримав 15 серпня і був госпіталізований, але, як і раніше, без симптомів.

Дослідники порівняли секвеновані геноми вірусу після обох інфекцій і виявили, що друга інфекція, схоже, трохи відрізняється від вихідного штаму вірусу. Вчені заявили, що це підтверджує, що випадок є істинним повторним зараженням, а не позитивним результатом через затяжну першу інфекцію.

Відкриття передбачає, що деякі пацієнти, які одужують від COVID-19, можуть мати лише короткочасний імунітет, який захищає від повторного зараження ненадовго.

Мікробіолог Брендан Рен, професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини в Великобританії, назвав повторне зараження "рідкісним прикладом".

Як повідомляли Українські Новини, після віднесення Сум до "жовтої зони", члени виконавчого комітету під час позачергового засідання прийняли зміни в ряд обмежувальних заходів, пов'язаних з коронавірусом.

Також Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідбезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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