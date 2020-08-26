Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива

Минулого тижня паливо в Україні після двох тижнів стабільності почало плавно дорожчати тоді, як перший місяць літа бензин і дизпаливо в Україні подорожчали на 80 копійок, а автогаз - на 39 копійок. Про те, чого чекати від цін на цьому тижні, "Сегодня" розповіли експерти директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн та заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Що змінилося за тиждень

За минулі сім днів роздрібні ціни підвищилися у всіх областях і в Києві. Найбільше зростання було в столиці – в середньому 30-40 коп./л на бензин і ДП і 14 коп./л на автогаз. Подорожчання з лишком перекрило несподіване зниження цін, яке сталося в Києві два тижні тому на тлі загальної стабільності ринку. У більшості областей ціни зросли на 15-20 коп./л, що дало середнє зростання 15 коп./л з бензину і ДП. Автогаз подорожчав менше, в середньому на 8 коп./л, в деяких областях ціни залишилися стабільними.

Розкид за всіма видами палива розкид цін збільшився. Щодо А-92 – 18,6% (3,81 грн/л, плюс 25 коп./л), було 17,4%, щодо А-95 – 17% (3,65 грн/л, плюс 25 коп./л), було 15,8%, щодо дизеля – 15,9% (3,35 грн/л, плюс 24 коп./л), було 14,9%, щодо автогазу – до 7,5% (0,86 грн/л, плюс 2 коп./л), було 7,3%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 22,02 грн/л (подорожчання на 15 коп./л), найвища – в Луганській області – 24,30 грн/л (подорожчання на 27 коп./л), найнижча – у Сумській області – 20,49 грн/л (подорожчання на 2 коп./л).

У більшості областей ціни в коридорі 21,80-22,50 грн/л, а в Сумській і Чернігівській ним ще можна заправитися дешевше 21 грн/л.

У Києві бензин А-92 знову подорожчав вище 23 грн /л (плюс 29 коп./л ) і тепер коштує 23,07 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 22,92 грн/л (подорожчання на 16 коп./л). Найвища ціна – в Луганській області – 25,13 грн/л (подорожчання на 27 коп./л), найнижча – у Сумській області 21,48 грн/л (подорожчання на 2 коп./л).

Луганська область – єдина, де звичайний "п'ятий" вже коштує дорожче 25 грн/л, таких цін немає навіть в столиці, де паливо зазвичай дорожче, ніж у багатьох регіонах.

У більшості областей ціни знаходяться в коридорі 23-23,70 грн/л. У двох областях – Чернігівській і Сумській – А-95 коштує нижче 22 грн/л.

У Києві вартість бензину А-95 – 24,99 грн /л (плюс 39 коп./л).

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 22,50 грн/л (подорожчання на 15 коп./л). Найвища ціна – в Луганській області – 24,44 грн/л (подорожчання на 27 коп./л), найнижча – у Сумській області – 21,09 грн/л (подорожчання на 2 коп./л).

У більшості областей ціна на дизпаливо в межах 22,30, до 23 грн/л.

У Києві вартість дизпалива – 24,07 грн/л (плюс коп./л).

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні майже підійшла до 12 грн/л і становить 11,95 грн/л (подорожчання на 8 коп./л). Найвища ціна – в Одеській області – 12,39 грн/л (подорожчання на 10 коп./л), найнижча – в Чернігівській області – 11,53 грн/л (подорожчання на 8 коп./л). В інших областях ціна знаходиться в коридорі 11,79-12,15 грн/л. При цьому в Рівненській (11,86 грн/л) і Тернопільській областях (11,98 грн/л) ціни за тиждень не змінилися.

У Києві ціна газу 12,26 грн/л (плюс 14 коп./л).

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що ціни на бензин і дизпаливо почали зростати від того, що, незважаючи на ще наявний на ринку профіцит нафтопродуктів, дешеві запаси закінчуються. Щоб не працювати в збиток, то одна, то інша мережа потроху піднімає ціни.

"За тиждень паливо в великих мережах подорожчало на 50-80 коп/л, – уточнив Сергій Куюн. – Мережі АЗС WOG і ОККО підвищили роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп./л. Востаннє ці роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і ДП в липні. Бензин А-92 і ДП на АЗС ОККО і WOG подорожчали з 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 – з 25,99 до 26,49 грн/л. На станціях SOCAR всі види палива подорожчали на 49 коп./л: А-92 – до 25,98 грн/л, А-95 – до 26,98 грн/л, ДП – до 25,98 грн/л. На 80 коп./л в мережі UPG подорожчали бензини, ДП – на 50 коп./л. На заправках Shell, Glusco і "Катрал" ціни на паливо зросли на 5-35 коп./л".

Геннадій Рябцев зазначив, що роздрібні ціни підвищили практично всі великі оператори, за винятком групи "Приват", яка торгує переважно паливом українського виробництва, яка не міняла їх з 29 квітня. Отже, різниця між цінами бензинів на станціях "Привату" і мейджорів (зокрема ОККО і WOG) зросла до 5,5 грн/л, ДП – до 4,5 грн/л, або майже до 25%.

Скраплений газ продовжив плавно дорожчати. Артем Куюн говорить, що великі мережі майже дійшли до економічно обґрунтованої на сьогодні ціни – 13 грн/л, а ось дрібніші продовжували коректувати ціни в межах 10-30 коп./л. Тому за рахунок них і зростали середні ціни в регіонах.

Що може змінитися за тиждень

Експерти впевнені, що на роздрібному ринку нафтопродуктів почав поступово реалізовуватися потенціал зростання цін ще на 1 грн/л.

"Зараз через профіцит пропозиції маржа між дрібним оптом і роздробом мінімальна, тому трейдери використовують кожну можливість для зростання цін, – аналізує Геннадій Рябцев. – Але оскільки ринок профіцитний, то ціни в роздробі підвищуються повільно. У вересні підуть дорожчі оптові поставки, і темпи зростання роздрібних цін прискоряться".

Такої ж думки і Сергій Куюн.

"За всіма розрахунками, завезені раніше дешеві запаси палива закінчуються, – говорить Сергій Куюн. – Зараз в Україні найнижчі роздрібні ціни порівняно з іншими країнами Європи. Ми маємо мінімальну націнку в роздробі за останні два роки. Це ще один індикатор того, що ціни незабаром підуть вгору. Я впевнений, що цього тижня окремі мережі їх підвищать ще на 50 коп./л. Поки ціни стримують українські виробники, у яких, судячи з усього, ще є запаси дешевої української нафти. Але за всіма оцінками, вони закінчуються. І досить найбільшій вітчизняній мережі "Приват" підняти ціни навіть на 50 коп./л, ринок "прорве".

Артем Куюн прогнозує цього тижня зростання цін на автогаз ще на 10-30 копійок в невеликих регіональних мережах, тобто подорожчання буде ще в межах 10-15 коп./л. Також експерт підтвердив, що не вірить в можливість зриву білоруських поставок скрапленого газу, можливість його дефіциту і спекулятивного зльоту цін.

Тим часом Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявив, що підсилює моніторинг ринку палива в зв'язку з можливим зменшенням обсягів поставок палива з Білорусі. АМКУ застеріг гравців ринку від здійснення антиконкурентних дій, таких як створення штучного дефіциту палива, необґрунтованого підвищення оптових і роздрібних цін.

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, як зміняться ціни на бензин і дизпаливо.

Раніше зростання цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях (АЗС) директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко пов'язував зі зростанням цін на нафту і зростанням курсу долара.

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