В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні

У перший місяць літа бензин і дизпаливо в Україні подорожчали на 80 копійок, а автогаз - на 39 копійок. Експерти головною причиною такої зміни цін називають ослаблення гривні, оскільки Україна закуповує паливо за кордоном за валюту, проте не тільки коливання курсу іноземних грошей стало причиною зростання цін на паливо на автозаправках. Потенціал для подорожчання ще залишився, тому АЗС продовжать піднімати цінники в серпні.

Про інші причини підвищення цін і прогнозах пише "Сьогодні".

Заправити автомобіль в середньому на 43 грн дорожче

Заправити повний бак бензином А-95 + обійдеться в 1175 грн. Це на 43 грн дорожче, ніж на початку липня. Літр бензину цієї марки подорожчав на 88 копійок.

Бензин А-95 на АЗС вже продають на 80 копійок дорожче, А-92 – на 81 копійку, дизпаливо – на 78. Зріджений газ подорожчав на 39 копійок.

Чому автозаправки підняли ціни? Падіння гривні – головний фактор, чому бензин і пальне подорожчали, відзначають експерти. Щодо долара і євро національна валюта втратила 1-1,5 грн.

Річ у тім, що українські імпортери купують пальне за валюту. При ввезенні нафтопродуктів держава нараховує податки в євро і перераховує за курсом Нацбанку. А потім оператори дохід, отриманий у гривнях конвертують в євро, щоб закупити нову партію нафтопродуктів. А коли національна валюта падає, то наступна закупівля нафтопродуктів обходиться для АЗС дорожче, через що вони піднімають ціни.

Друга причина – подорожчання нафтопродуктів на кордоні (у країнах, з яких українські імпортери купують бензин і дизпаливо). Для трейдерів пальне подорожчало на 12% за останній місяць.

"Практично все літо котирування на нафту вище 40 доларів за барель. Якщо порівнювати з травнем, то це подорожчання приблизно на 20%. Відповідно, ціна на нафтопродукти теж росла. Реакцію на це ми бачимо на заправках", – говорить Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії UPECO.

І третя причина – зростання попиту. В Україні споживання пального зросло через аграрний сектор і внутрішній туризм – українці почали більше подорожувати країною після послаблення карантину.

Щодо цін на скраплений газ, то вони безпосередньо не залежать від ринку нафти, оскільки в світі скраплений газ не завжди використовується як автогаз, а більше в промисловості та в побуті. На ціну більше впливає курс національної валюти.

"Для зрідженого газу липень був неоднозначним – ціна стрибала вгору-вниз. Зростання, яке ми бачимо останнім часом – це насамперед впливу курсу", - зауважує Артем Куюн, заступник директора "Консалтингової групи А-95.

У серпні бензин і дизпаливо продовжать дорожчати

Кожен відсоток зростання цін на кордоні призводить до підняття цін у роздробі на 10 копійок за літр через два тижні.

"Оскільки в липні ціни зросли на 12%, то вони створюють потенціал для підвищення цін на 1,2 грн", – зазначає Геннадій Рябцев, директор спеціальних програм НТЦ "Психея".

Так само ослаблення гривні на 10 копійок призводить до підняття цінників на АЗС на 7-8 копійок за літр пального через два тижні.

Два тижні – це період, за який партію пального доставляють на АЗС від постачальника.

"Оскільки в липні національна валюта ослабла до долара і євро на 1,3-1,5 грн, то це дає близько гривні потенціалу для подорожчання. Сумарно виходить, що вже сформувався потенціал для подорожчання нафтопродуктів на дві гривні. Вісімдесят копійок ми вже бачимо в ціні. У найближчий тиждень ми побачимо зростання цін на 30 копійок. І в наступні два-три тижні ми побачимо подорожчання ще на 80 копійок. Якщо курс не буде змінюватися, то на 30-40 копійок пальне продовжить дорожчати щотижня. Це той запас зростання, який уже сформований", – говорить Геннадій Рябцев.

Крім цього протягом серпня можуть змінюватися котирування на нафту і нафтопродукти, що додатково вплине на ціни на АЗС до кінця місяця.

"Зараз пропозиція перевищує попит, і теоретично ціни на нафту мають знижуватися. Але на фондових ринках працюють спекулянти, завдання яких – підняти котирування. І вони обмежені, оскільки попит не відновлюється так істотно, як очікують. Карантинні обмеження зберігаються, і це означає, що для нафтових котирувань є стеля зростання. Відповідно, котирування нафтопродуктів теж прив'язані до обмежень. Може, на рівні 5% потенціал для зростання є, оскільки залишається високий попит з боку аграріїв у всіх країнах. Але для України основний фактор ризику не світова кон'юнктура ринку, а нацвалюта, оскільки курс гривні після довгого періоду впав, і це не дуже радує", – додає Рябцев.

Зріджений газ теж подорожчає. Артем Куюн прогнозує, що ціни на скраплений газ виростуть в гурті більш ніж на 1000 грн за тонну.

"Це буде плюс 60 копійок на літр. Щоб оновлювати запаси, АЗС потрібно закуповувати ресурс, який уже дорожчий. Якщо не буде форс-мажорів, то ціни можуть вирости до 50-70 копійок", – говорить Артем Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, еексперт розповів, як зміняться ціни на бензин і дизпаливо.