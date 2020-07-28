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28 липня 2020, вівторок, 10:03 8
Економіка 2020-07-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Експерт розповів, як зміняться ціни на бензин і дизпаливо

Експерт розповів, як зміняться ціни на бензин і дизпаливо

Григорий Яковенко
АЗС, ціни на дизпаливо, ціни на бензин
Бензин. Машина. Фото: pexels
Бензин. Машина. Фото: pexels

Подальше зростання цін на бензин і дизельне паливо на АЗС буде залежати від цін на європейському ринку та курсом валют Національного банку.

Про це розповів директор мережі автозаправних станцій SunOil Леонід Косянчук Українським Новинам.

"У міру заміщення в торговельній мережі нафтопродуктів, придбаних за більш високою ціною (а оптовий сегмент зріс в ціні приблизно на 33% від травнево-червневих цін), поступово зростуть і роздрібні ціни. Тим більше що і другий фактор залежності цін (курс НБУ) теж зіграв в цю ж сторону. Сукупно очікувалося підвищення +1 гривня/літр від попереднього (+0,5 гривні/літр). Саме цей сценарій зараз і реалізується", - сказав Косянчук.

Він зазначив, що подальше зростання цін на бензин і дизпаливо залежить від цін європейського ринку та курсу валют НБУ.

"Все залежить від обсягу запасів у торговельній мережі: деякі вже підняли до рівня, що забезпечує "докризову маржу", деякі - ще ні (через побоювання втратити в обсягах реалізації). В цілому ж рівень роздрібних цін як і раніше буде залежати від двох факторів: ціни європейського ринку плюс курс НБУ", - підсумував Косянчук.

Як повідомляли Українські Новини, зростання цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях (АЗС) директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко пов'язує зі зростанням цін на нафту і зростанням курсу долара.

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