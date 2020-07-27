Експерт пояснив, через що збільшилися ціни на бензин і дизпаливо

Зростання цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях (АЗС) директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко пов'язує зі зростанням цін на нафту і зростанням курсу долара. Про це він повідомив Українським Новинам. "У зростанні цін на АЗС кілька причин: поступове зростання цін на нафту у червні-липні з 38 до 43 доларів\/барель, зростання курсу долара та його непрогнозованість до кінця року, ослаблення карантинних обмежень і як наслідок - зростання попиту на паливо", - сказав Федоренко. Також він зазначив, що подальше зростання цін на бензин і дизпаливо залежить від відновлення світової економіки, попиту на паливо, темпів поширення коронавірусу. Як повідомляли Українські Новини, ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в 11 млрд грн і викликають дестабілізацію поставок. При цьому на заправках за останній місяць подорожчав автогаз. У травні бензин на українських АЗС продовжив дешевшати, а з початку року ціни впали майже на 20%.