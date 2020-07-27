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27 липня 2020, понеділок, 16:32 6
Економіка 2020-07-27T18:45:03+03:00
Українські Новини
Експерт пояснив, через що збільшилися ціни на бензин і дизпаливо

Експерт пояснив, через що збільшилися ціни на бензин і дизпаливо

Григорий Яковенко
АЗС, ціни на дизпаливо, ціни на бензин
Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

Зростання цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях (АЗС) директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко пов'язує зі зростанням цін на нафту і зростанням курсу долара.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"У зростанні цін на АЗС кілька причин: поступове зростання цін на нафту у червні-липні з 38 до 43 доларів/барель, зростання курсу долара та його непрогнозованість до кінця року, ослаблення карантинних обмежень і як наслідок - зростання попиту на паливо", - сказав Федоренко.

Також він зазначив, що подальше зростання цін на бензин і дизпаливо залежить від відновлення світової економіки, попиту на паливо, темпів поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в 11 млрд грн і викликають дестабілізацію поставок.

При цьому на заправках за останній місяць подорожчав автогаз.

У травні бензин на українських АЗС продовжив дешевшати, а з початку року ціни впали майже на 20%.

 
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