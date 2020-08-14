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14 серпня 2020, пʼятниця, 14:57 9
Фінанси 2020-08-14T15:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський просить Раду зібратися 25 серпня для розгляду підвищення мінімалки з вересня

Зеленський просить Раду зібратися 25 серпня для розгляду підвищення мінімалки з вересня

Кира Молчанова
Верховна Рада, Володимир Зеленський, Мінімальна зарплата, позачергове засідання, мінімалка, підвищення мінімальної зарплати
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Позачергове засідання Верховну Раду президент Володимир Зеленський просить провести 25 серпня для розгляду законопроєкту про підвищення мінімальної зарплати з 4 723 гривні на місяць до 5 тис. гривень з вересня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Президент звернувся до голови Верховної Ради Дмитру Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України", - сказано в повідомленні.

Зеленський закликав депутатів підтримати президентський законопроєкт.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський запропонував Раді збільшити мінімальну зарплату з 4 723 гривні на місяць до 5 тис. гривень з вересня.

Основним джерелом для збільшених мінімальної зарплати передбачається економія на обслуговуванні державного боргу.

Державний бюджет на 2020 рік встановлює з січня 2020 року мінімальну зарплату в 4 723 гривень на місяць.

Як повідомляли Українські Новини, за червень середні номінальні заробітки збільшилися відразу на 9,8%, досягнувши 11 579 гривень.

Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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