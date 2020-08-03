В Україні почала зростати середня зарплата. На скільки і в яких галузях збільшилася сильніше всього

Після зростання у травні боргів із зарплат майже на 5%, в Україні влітку почали рости зарплати. Зокрема, за червень середні номінальні заробітки збільшилися відразу на 9,8%, досягнувши 11 579 гривень. Про те, чому зарплати раптово поповзли вгору і чого очікувати найближчим часом, пише "Сегодня".

Як змінилися зарплати

Як видно з даних Держслужби статистики, середня номінальна, тобто, без урахування інфляції, зарплата по Україні в червні виявилася більше як в порівнянні з травневої зарплатою, так і з червневої 2019 року. Тобто, коли про коронавіруси навіть не чули, а падіння української економіки тільки позначилося. У червні 2019 року середній українець заробив 10 783 грн - менше на 796 грн або на 7,4%.

Реальна, тобто з урахуванням інфляції, зарплата також збільшилася: до травня 2020 року на 9,5%, до червня 2019 року - на 4,8%. Тобто середній українець тепер вважається багатшими, ніж він був і рік тому, і місяць тому. Але - середній, так як в залежності від регіонів і сфер зайнятості, зарплати збільшилися по-різному. А в деяких галузях вони виявилися навіть менше, ніж рік тому.

Якщо порівняти, яка середня зарплата була в січні 2020 року, то зростання за півроку буде скромніше - 852 грн (+ 7,9%), так як тоді українець заробляв 10 727 грн в місяць. А в порівнянні з березнем 2020 року виявиться, що ми тільки трохи перевищили докарантинний рівень: 11 446 грн склала зарплата в березні і 11 579 грн - в червні. Тобто плюс всього 133 грн, або 1,1%.

Які регіони в лідерах

Зарплата в червні зросла у всіх областях і в Києві. Нагадаємо: в травні в столиці і семи регіонах заробітки зменшилися на 0,4-1,5%, а в двох областях - Донецькій та Черкаській - травневі зарплати виявилися меншими квітневих відповідно на 5% і 4,4%.

У Києві зарплати традиційно найвищі - 16 393 грн (+7,4% в порівнянні з травнем). Це в 1,7 рази більше, ніж в самій низькоплачуваній Чернівецькій області - 9504 грн. Але Буковина в червні показала найвищі темпи зростання зарплат - на 20%.

Уточнюється, що мова йде про заробітки без вирахування податків. На руки середній працівник отримує на 19,5% менше. У Києві чиста середня зарплата за підсумками червня склала 13: 196 грн, в Чернівецькій області - 7650 грн.

На другому місці за рівнем зарплат також традиційно залишилася Донецька область - там в єдиній з областей заробітки вище 12 тис. грн - 12: 445 грн (+622 грн, або +5%). Така висока зарплата серед областей досягнута вперше.

На третє місце, випередивши на 140 грн "бронзового призера" травня - Дніпропетровську область - завдяки більш високим темпам зростання зарплат, вийшла Київська область - 11 795 грн, (+1083 грн або + 10,1%).

Зарплату вище 11 тис. Грн платять ще в двох областях: Запорізькій - 11 555 гривень (+ 7,4%) і Миколаївській - 11: 282 грн (+ 7,6%).

У 13 областях зарплати виявилися вище 10 тис. Грн (в травні - в шести), в шести областях (в травні в 17-ти) - в межах 9,5-9,8 тис. грн.

Найбагатші галузі

У порівнянні з травнем, заробітки зросли у всіх галузях. Зростання склало від 1,1% у виробничій, науковій і технічній діяльності до 35,2% в закладах громадського харчування і готельному бізнесі, який семимильними кроками надолужує майже подвійне падіння зарплат в зв'язку з карантином.

Найвищі заробітки за підсумками червня виявилися в IT-сфері - 18 926 грн (+ 3,2%), в банківському секторі - 19 324 грн (+ 2,6%) і області держуправління і оборони - 16386 (+ 10,3% ). Зарплати силовиків і чиновників повернулися на традиційне третє місце, відтіснивши вчених з третього місця на четверте - 15 776 грн (+ 1,1%).

Найнижчі заробітки як і раніше в готельному бізнесі та громадському харчуванні - 5207 грн (+ 35,2%), у сфері операцій з нерухомістю - 8786 грн (+ 6,6%) і в медицині - 8841 (+ 15,7%).

У порівнянні з червнем 2919 року, найбільше не відновилися після падіння в квітні-травні 2020 року зарплати в закладах громадського харчування і готельному бізнесі - 75,7% від рівня минулого року, а також в сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - 90,2 %. Але і в ряді інших галузей зарплати теж менше торішніх. У легкій промисловості вони становлять 93,2%, в машинобудуванні - 98,1%, в металургії - 98,7% від червневих 2019 року.

Зростання зарплат і підйом економіки - різні речі

Економісти по-різному пояснюють причини такого значного підвищення заробітків в червні в порівнянні з травнем. Але сходяться в одному: статистика зростання зарплат не говорить про початок зростання економіки.

"Головних причин зростання зарплат дві - початок роботи постраждалих від карантину галузей - торгівля, громадське харчування, сфера послуг, транспорт, а також виплата квартальних і піврічних премій в тих сферах, які криза зачепила менше - промисловість, агросектор, IT-сфера, банківський сектор, бюджетна сфера, - аналізує президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. - Тому таке зростання можна назвати "одноразовим", в липні заробітки знову знизяться".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин більш песимістичний: за його оцінкою, зростання зарплат вийшов швидше арифметичним, ніж реальним.

"Як відомо з методики розрахунків Держслужби статистики, вони для визначення середньої зарплати по країні беруть весь зарплатний фонд держави і ділять на всіх працюючих офіційно, які відпрацювали не менше половини календарного місяця, – нагадав Олег Пендзин. – Поки немає статданих про середньооблікової чисельності офіційно оформлених працівників в червні. Але це - місяць відпусток, значить враховуються працівників явно має бути менше. А фонд зарплати не змінився. Однак є дані Пенсфонда про те, що надходження від єдиного соцвнеску (ЄСВ), що обчислюються в фіксованих процентах від зарплати (18%), в червні знизилися в порівнянні з травнем. Тобто, офіційні зарплати у працівників зросли, а обсяг ОСВ на ці зарплати став менше. Таке може бути тільки в одному випадку: менше стало тих, хто платить внески. Тому зростання середньої зарплати в червні на 1000 гривень швидше арифметичний, ніж реальний для гаманця пересічного українця".

Борги по зарплаті

Держстатистики підрахувала також, як змінилися борги із зарплати в червні. Вони виросли, але незначно - на 1,1%, в травні було зростання на 4,9%. У грошах роботодавці заборгували працівникам станом на 1 липня 3,146 млрд грн.

На працюючі підприємства припадає 61,8% боргів (в травні було 62,3%). Це 1,94 млрд грн, на 200 млн грн або на 0,8% менше, ніж місяць тому. Тобто, активний бізнес в червні поступово розраховувався зі своїми працівниками. Ще 4% боргів по зарплатах, або 125 млн грн збереглися за економічно неактивними структурами, які призупинили свою роботу. А ось борги підприємств-банкрутів збільшилися в порівнянні з травнем на 0,5% - до 34,2%. Вони складають 1,076 млрд грн (+16 млн грн) і їх можна вважати майже безнадійними.

За сферами діяльності борги в червні найбільше збільшилися в закладах громадського харчування і готельному бізнесі - на 25,3%. Тобто, по суті, після відновлення роботи в цих сферах у зв'язку з ослабленням карантину, зарплату кухарям, офіціантам, покоївкам, метрдотель і т. Д. В червні нарахували (зростання заробітків на 35,2% - див. Вище), але виплатили менше третини від заробленого.

В інших галузях зростання боргів склав від 0,1% на транспорті і 0,2% - фінансова діяльність, до 9,8% - мистецтво, спорт, розваги, відпочинок і до 14,4% - охорона здоров'я.

За оцінкою Олександра Охріменка, борги медикам виросли від того, що багатьом нарахували, але не виплатили "коронавірусні" надбавки - через бюрократичну тяганину і нестачі коштів в держбюджеті.

У більшості сфер діяльності збільшення сум невиплат за місяць виявилося в межах 1,5-4%. У травні було в межах 4-8%.

Але є галузі, в яких заборгованість із зарплати скоротилися. Найкраще погасили недоїмку працівникам, зайнятим наданням "інших видів послуг" - їм виплатили 73% боргів. На 12,5% зменшилися борги в будівництві, на 11,8% - в торгівлі, на 10% - в IT-сфері.

Як роз'яснив нам Олександр Охрименко, скорочення боргів активно працюючого бізнесу можна пояснити: після ослаблення карантину ті структури, що були раніше закриті, відновили роботу і почали розраховуватися зі своїми співробітниками через невиплату зарплат в травні і червні.

"Це і торгівля, і легка промисловість, меблевики, виробники сільгосппродукції, готельний бізнес, транспортні перевезення і так далі. Тому заборгованість перед працівниками поступово погашається. А ось борги із зарплати підприємств-банкрутів, це понад мільярд гривень, навряд чи будуть виплачені", - констатував Олександр Охрименко.

Чого очікувати далі

Олександр Охрименко прогнозує, що за підсумками липня зарплати виявляться нижче червневих, тому що не буде виплат премій.

"Але поступово будуть відновлюватися заробітки в найбільш постраждалих через карантин сферах, про які ми говорили, - зазначив Олександр Охріменко. - Також зростуть зарплати в тих галузях, де вони залежать від сезонного фактора, перш за все це агросектор. Але поки карантин не закінчиться , ні нормальних зарплат, ні стабільного їх зростання не буде".

Олег Пендзин очікує підвищення темпів заробітків вище середнього по країні в закладах громадського харчування, готельному бізнесі, ремонтах, перевезеннях, роздрібної торгівлі. В інших сферах господарства вони рости в червні навряд чи будуть.

Додатковим фактором збільшення зарплат обидва експерти називають заплановане Кабміном з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати на 277 грн - до "круглої" суми в 5000 грн.

Якщо зростання мінімальної зарплати до 5000 грн станеться, то, на їхню думку, це призведе до додаткового підвищення заробітків і у більш високооплачуваних працівників.

Як повідомляли Українські Новини, оскільки грошові запаси українські сім'ї почали витрачати частіше, про те, як можуть змінитися їх доходи і витрати в цьому році розповідалося раніше.

Крім того, фахівці Європейської бізнес асоціації вважають, що збільшення розміру мінімальної зарплати збільшить навантаження на фонд оплати праці в період кризи, що може призвести до збільшення кількості зарплат "у конвертах".