У МВФ планують продовжити співпрацю з Україною, але не говорять, коли буде наступний транш

У той час, як 12 червня Україна отримала перший транш від МВФ, Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною в рамках програми stand-by. Однак поки не визначена дата наступного візиту нової місії, яка повинна оцінити прогрес уряду і Національного банку у виконанні вимог фонду.

Про це в коментарі hromadske заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Дискусії щодо виконання параметрів і показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ щодо першого перегляду програми поки що не визначили", - сказав Йоста Люнгман.

За його словами, зараз тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, а також економічної і фінансової політики держави. Серед них - завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з неробочими кредитами в банківській системі та інші.

"Важливо, щоб поточна економічна політика відповідала критеріям Меморандуму про економічну і фінансову політику, і щоб зміст і тимчасові рамки плану реформ були якомога зрозуміліші. Саме з цих питань і тривають дискусії", - додав Люнгман.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні чекають три транші від МВФ: влітку, восени і в наступному році.

Раніше Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст меморандуму з Україною про 18-місячну програму фінансування stand-by в рамках фінансування України на $ 5 млрд.

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