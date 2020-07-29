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29 липня 2020, середа, 12:14 11
Силові структури 2020-07-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова призначила Говду першим заступником генпрокурора

Венедіктова призначила Говду першим заступником генпрокурора

Елизавета Драбкина
Роман Говда, Офіс Генпрокурора, Офіс генерального прокурора, Ірина Венедіктова
Роман Говда. Фото: Укрновини
Роман Говда. Фото: Укрновини

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила першим заступником генпрокурора колишнього першого заступника прокурора Києва Романа Говду.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"У середу, 29 липня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генерального прокурора першого заступника генпрокурора — Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника і виконував обов'язки прокурора Києва", — сказано в ньому.

Венедіктова привітала Говду з призначенням на посаду.

"Впевнена, що ви посилите наш професійний колектив. Разом ми будемо працювати ще активніше, ще більш конструктивно, ще результативніше", — сказала вона.

Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року.

Він обіймав посади: помічника прокурора Корольовського району Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника і начальника відділу, заступника начальника управління Генеральної прокуратури; прокурора Одеської області; заступника генерального прокурора; заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури, прокурора міста Києва; начальника управління Офісу генерального прокурора.

30 квітня він був призначений на посаду першого заступника прокурора Києва.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня Венедіктова призначила Говду виконуючим обов'язки прокурора Києва.

У грудні 2019 року Говда подав у відставку з посади прокурора Києва.

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила прокурором Києва Олега Кіпера.

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