У Києва з'явився новий "люстрований" прокурор

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила прокурором Києва Олега Кіпера.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"У понеділок, 27 липня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника - Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора Києва", - сказано в ньому.

Венедіктова зазначила, що від нового керівника столичної прокуратури чекає ефективної і злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати будуть відповідати запитом суспільства", - зазначила генпрокурор.

Кіпер подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році.

Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління - начальника відділу Генеральної прокуратури України.

9 червня наказом генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

За часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. У зв'язку з цим потрапив під люстрацію і був звільнений з органів прокуратури.

Однак, у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва відновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду. 9 червня поточного року Кіпер був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

Тим часом генпрокурор Ірина Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.

Раніше повідомлялося про те, що у Венедіктової дуже багато роботи і вона не планує відпустку.

Також генпрокурор Венедіктова Ірина заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі.