Ізраїль закликає Україну заборонити хасидам відвідування Умані цього року

Поки Міністерство закордонних справ України роздумує над тим, як організувати святкування Рош ха-Шана в Умані, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає владу України повністю заборонити в'їзд в країну для паломників. Про це повідомляється на офіційному сайті Кнесету Ізраїлю.

З слів директора відділу міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашера Шульмана, присутність великої кількості людей на маленькій території призведе нової хвилі заражень коронавірусом.

"Тому що в разі концентрації 30 000 людей на одній вулиці немає можливості дотримуватися правил. Але існують і економічні інтереси. 15 000 паломників і студентів, яким було дозволено в'їхати в Ізраїль, будуть ізольовані до 6 осіб в закритій капсулі, і 12 інспекторів будуть перевіряти його виконання", — сказав Шульман.

На думку Шульмана, уникнути нових заражень можна тільки за допомогою заборони, яка має виходити від української влади.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на святкування Рош ха-Шана в Умань прибули 30 тисяч паломників-хасидів.

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