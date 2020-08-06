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  • Ізраїль закликає Україну заборонити хасидам відвідування Умані цього року
06 серпня 2020, четвер, 07:13 10
Азія 2020-08-06T07:45:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль закликає Україну заборонити хасидам відвідування Умані цього року

Ізраїль закликає Україну заборонити хасидам відвідування Умані цього року

Олексій Козаченко
Умань, Ізраїль, МЗС України, Хасиди
Хасиди в Умані святкують Рош ха-Шана. Фото: Радіо Свобода
Хасиди в Умані святкують Рош ха-Шана. Фото: Радіо Свобода

Поки Міністерство закордонних справ України роздумує над тим, як організувати святкування Рош ха-Шана в Умані, Міністерство охорони здоров'я  Ізраїлю закликає владу України повністю заборонити в'їзд в країну для паломників. Про це повідомляється на офіційному сайті Кнесету Ізраїлю. 

З слів директора відділу міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашера Шульмана, присутність великої кількості людей на маленькій території призведе нової хвилі заражень коронавірусом.

"Тому що в разі концентрації 30 000 людей на одній вулиці немає можливості дотримуватися правил. Але існують і економічні інтереси. 15 000 паломників і студентів, яким було дозволено в'їхати в Ізраїль, будуть ізольовані до 6 осіб в закритій капсулі, і 12 інспекторів будуть перевіряти його виконання", — сказав Шульман.

На думку Шульмана, уникнути нових заражень можна тільки за допомогою заборони, яка має виходити від української влади.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на святкування Рош ха-Шана в Умань прибули 30 тисяч паломників-хасидів.

Тим часом, в Україні відкрили перший пам'ятник жертвам єврейських погромів 

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