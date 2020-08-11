Для хасидів, які прилітають на Рош Ха-Шана, розроблять пам'ятку перебування в Україні

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні для близько 10 тис. хасидів, які хочуть відвідати святкування Рош Ха- Шана в Умані Черкаської області, незважаючи на те, що Ізраїль вимагає повністю заборонити паломництво хасидів у Україну на свято Рош Ха-Шана,

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У цьому році очікується від 5 до 10 тис. віруючих хасидів ... У зв'язку з цим Державна комісія доручила: Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні і роздавати її при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в'їзд в Україну на кілька років у разі порушення карантину", — написав він.

Немчінов також зазначив, що Держкомісія доручила Міністерству закордонних справ посилити комунікацію з інформування іноземних громадян про обмеження, що діють в Україні; Міністерству внутрішніх справ посилити і забезпечити безпеку під час святкування Рош Ха-Шана.

Тим часом хасиди придумали, як потрапити в Україну в обхід карантину за 500 доларів.

Раніше на святкування Рош Ха-Шана прибуло 30 тисяч паломників-хасидів.