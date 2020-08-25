На коронавірус хворіють два нардепи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що наразі 2 депутати парламенту хворіють на коронавірусну інфекцію. Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок, передають Українські Новини. "Не буду зараз переходити на прізвища, наскільки мені відомо, двоє (хворіють на коронавірус)", — сказав він. Також спікер підкреслив, що доступ в кулуари парламенту для журналістів, з огляду на те, що хворіють депутати Ради і кількість хворих по Україні не зменшується, наразі малоймовірний. Як повідомляли Українськi Новини, 23 серпня голова фракції "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "в Раді Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Вона у тяжкому стані. Крім того, раніше повідомлялося, що що перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби. Пізніше їй поставили діагноз пневмонія середньої тяжкості, але апарату ШВЛ вона не потребувала. В результаті Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу.