На коронавірус хворіють два нардепи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що наразі 2 депутати парламенту хворіють на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок, передають Українські Новини.

"Не буду зараз переходити на прізвища, наскільки мені відомо, двоє (хворіють на коронавірус)", — сказав він.

Також спікер підкреслив, що доступ в кулуари парламенту для журналістів, з огляду на те, що хворіють депутати Ради і кількість хворих по Україні не зменшується, наразі малоймовірний.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 серпня голова фракції "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "в Раді Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Вона у тяжкому стані.

Крім того, раніше повідомлялося, що що перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби. Пізніше їй поставили діагноз пневмонія середньої тяжкості, але апарату ШВЛ вона не потребувала. В результаті Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу.

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