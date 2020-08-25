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25 серпня 2020, вівторок, 13:35 10
Суспільство 2020-08-25T15:00:02+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу майже сотня нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу майже сотня нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

За минулу добу, 24 серпня, в Київській області зафіксовано 91 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 до загальних 5 115 в той час, як до кінця карантину залишилося 7 днів.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 5 115 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 438 дітей та в 711 медичних працівників. За добу підтверджено 91 новий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19 ), в тому числі у 7 дітей від 1 до 13 років і 84 дорослих", - йдеться в ньому.

З них 5 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 86 осіб перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 834 хворих, в самоізоляції (під наглядом) - 4 281 осіб.

Одужали всього 3 384 осіб, з них 288 дітей. 

За звітну добу надійшло 63 повідомлення про одужання.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві за 24 серпня впала захворюваність – кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 130 осіб до 12 153, померлих — на 2 до 172.

Тим часом кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні 24 серпня сягає 1 658 до 108 415, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 2 318.

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