подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 августа 2020, понедельник, 10:49 249 Инфографика
Общество 2020-08-24T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам

В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Киев. Фото: Валерия Назаренко
Киев. Фото: Валерия Назаренко

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 23 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 209 человек до 12 023.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на странице в Facebook.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян", - написал он. 

Среди заболевших:

  • 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. И 7 девочек от 1 до 15 лет.
  • 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет. И 8 мальчиков от 1 года до 11.

Заболели в том числе и 7 медиков. В больницы столицы попали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39. В Днепровском - 28, в Соломенском районе - 26 случаев.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэрКоронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэр


Как сообщали Українські Новини, заболеваемость и смертность от коронавируса в Украине падают второй день подряд. 

Кроме того, с сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам

Больше новостей о: Киев Коронавирус коронавирус в Киеве

Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд
Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе
Новости
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели предупреждают об опасной погоде 11:25 Карта
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам 10:49 Инфографика
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд 10:28
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов 23:59
Обрушение моста. Фото: Событие
В Днепропетровской области обрушилась часть моста через Днепр 17:56
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
больше новостей
В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok