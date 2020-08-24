В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 23 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 209 человек до 12 023.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на странице в Facebook.



"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян", - написал он.

Среди заболевших:

119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. И 7 девочек от 1 до 15 лет.

75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет. И 8 мальчиков от 1 года до 11.

Заболели в том числе и 7 медиков. В больницы столицы попали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39. В Днепровском - 28, в Соломенском районе - 26 случаев.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэр



Как сообщали Українські Новини, заболеваемость и смертность от коронавируса в Украине падают второй день подряд.



Кроме того, с сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам.

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