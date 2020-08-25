Рада відкрила позачергову сесію для збільшення "мінімалки" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень

Верховна Рада відкрила позачергову сесію для збільшення мінімальної заробітної плати з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень з вересня.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передают Українські Новини.

"Позачергову сесію Верховної Ради оголошую відкритою", — сказав він.

У залі зареєструвалися 254 парламентарі.

Разумков у президії Ради перебуває без маски.

Більшість депутатів — в захисних масках, деякі — в рукавичках.

Після слів спікера в залі засідань пролунав Державний гімн.

Як повідомляли Українськi Новини, в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень. На думку бізнес-спільноти, збільшення мінімальної зарплати не тільки не призведе до відчутних позитивних результатів для бізнесу і громадян, а навпаки — може викликати погіршення існуючої ситуації. У бізнесу існують небезпідставні побоювання того, що збільшення податкового тиску на оплату праці, ще й в період економічної кризи, буде стимулювати зростання сектора тіньових заробітних плат.

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