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25 серпня 2020, вівторок, 10:58 11
Економіка 2020-08-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль на початку робочого тижня впав. Курс російської нацвалюти на 25 серпня

Рубль на початку робочого тижня впав. Курс російської нацвалюти на 25 серпня

Анна Рудык
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

25 серпня в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з курсом у минулу п'ятницю, 21 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,35 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок у порівнянні з п'ятницею знизився на 1 копійку і становить 3,86 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 25 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,86
Максимальний 3,68 5,00
Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 25 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Однак курс долара знижується четвертий тиждень поспіль – з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD. 

Крім того, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин дав прогноз щодо курсу долара зважаючи на падіння ВВП.

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