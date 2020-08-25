Рубль на початку робочого тижня впав. Курс російської нацвалюти на 25 серпня

25 серпня в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з курсом у минулу п'ятницю, 21 серпня , знизився на 2 копійки і становить 3,35 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок у порівнянні з п'ятницею знизився на 1 копійку і становить 3,86 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 25 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,86 Максимальний 3,68 5,00 Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 25 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Однак курс долара знижується четвертий тиждень поспіль – з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD.

Крім того, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин дав прогноз щодо курсу долара зважаючи на падіння ВВП.

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