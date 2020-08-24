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24 августа 2020, понедельник, 10:28 100
Общество 2020-08-24T10:45:01+03:00
Українські Новини
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд

Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

22 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 799 до 106 757, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 2 293 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 9,5%, новых летальных случаев - на 18,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 24 августа в Украине зарегистрированы 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 293 летальных, 52 524 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 799 новых случаев заболевания, выздоровели 289 человек, умерли 22 человека.

Таким образом, 23 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 799 против 289.

Количество новых случаев заболевания 23 августа составило 1,71% от общего количества заболевших на 22 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 24 августа составило 51 940 человек, что на 2,94% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (13 253), в Киеве (12 023) и Черновицкой области (9 167).

В Ривненской области зафиксировано 8 559 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 7 975 случаев, в Харьковской - 7 634, в Закарпатской - 7 026, в Одесской – 6 054, в Волынской - 5 147, в Киевской - 5 025, в Тернопольской - 4 765, в Винницкой - 3 624, в Житомирской - 2 864, в Днепропетровской - 2 005, в Хмельницкой - 2 010 случаев.

1 250 случаев выявлены в Черниговской области, 1 377 случаев - в Запорожской, 1 297 случаев - в Черкасской, 1 237 случаев - в Донецкой, 1 187 случаев - в Сумской, 997 случаев - в Николаевской, 768 случаев - в Кировоградской, 663 случая - в Полтавской, 336 случаев - в Херсонской и 244 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина.

Тем временем "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

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