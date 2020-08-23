Київ та 15 областей не готові до ослаблення карантину

Станом на 23 серпня Київ і 15 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, в той час, як в Україні скоротилася кількість хворих і померлих від коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства здравоохраненія.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, до ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Аналіз епідемічних показників в Україні. Інфографіка: Міністерство охорони здоров'я

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

З 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

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