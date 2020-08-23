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23 серпня 2020, неділя, 19:56 4
Суспільство 2020-08-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
Київ та 15 областей не готові до ослаблення карантину

Київ та 15 областей не готові до ослаблення карантину

Елена Новикова
Карантин, Карантин в Україні, Посилення карантину, Послаблення карантину
Карантин в Україні. Фото: pixabay
Карантин в Україні. Фото: pixabay

Станом на 23 серпня Київ і 15 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, в той час, як в Україні скоротилася кількість хворих і померлих від коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства здравоохраненія.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, до ослаблення карантину не готові:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.Анализ эпидемических показателей в Украине. Инфографика: Минздрав

Аналіз епідемічних показників в Україні. Інфографіка: Міністерство охорони здоров'я

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

З 3 серпня діє  поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони  в залежності від епідемічної ситуації.

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