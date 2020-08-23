Київ та 15 областей не готові до ослаблення карантину

Станом на 23 серпня Київ і 15 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, в той час, як в Україні скоротилася кількість хворих і померлих від коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства здравоохраненія. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, до ослаблення карантину не готові: Київ; Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Івано-Франківська область; Київська область; Львівська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Чернівецька область; Чернігівська область. Аналіз епідемічних показників в Україні. Інфографіка: Міністерство охорони здоров'я Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої". З 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.