Гривня зростає в ціні. Курс нацвалюти на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 8,70 коп. до 27,3942 UAH\/USD, що встановлюється ним на 25 серпня. Про повідомляє пресслужба Національного банку, передають Українські Новини. У попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0069 1 долар США 27,3942 1 швейцарський франк 30,0837 10 ієн 2,5889 10 російських рублів 3,6723 1 євро 32,4621 Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з четвергом, 20 серпня на 4,85 коп. до 27,5536 UAH\/USD, курс купівлі - знизився на 6,60 коп. до 27,2361 UAH\/USD. Крім того, інвестиційна компанія Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени через традиційне зростання попиту на валюту. Також експерти стверджують, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.