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25 серпня 2020, вівторок, 05:00 12
Фінанси 2020-08-25T09:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня зростає в ціні. Курс нацвалюти на сьогодні

Гривня зростає в ціні. Курс нацвалюти на сьогодні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Офіційний курс гривні на сьогодні
Офіційний курс гривні на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 серпня.

Про повідомляє пресслужба Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0069
1 долар США 27,3942
1 швейцарський франк 30,0837
10 ієн 2,5889
10 російських рублів 3,6723
1 євро 32,4621

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з четвергом, 20 серпня на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

Крім того, інвестиційна  компанія Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени  через традиційне зростання попиту на валюту.

Також експерти стверджують, що  підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара  до 30 гривень.

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