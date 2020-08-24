Сьогодні в Україні святкують День незалежності. Привітання у віршах і картинках

Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають 29-ту річницю незалежності в карантинних умовах у зв'язку з епідемією коронавірусу. Цього року святкування пройде без параду, але з урочистостями. Українські Новини створили добірку привітань з Днем незалежності України. *** Залиш ти справи і турботи Для прикрощів нема причини, День Незалежності сьогодні В нашій чудовій України. Нехай в цей день радіють люди І розвиваються всебічно. Закон сьогодні торжествує. Кругом усміхнені обличчя. Нехай всі біди і печалі Обходять нашу батьківщину. Тобі бажаю процвітання, Пишайся нами, Україно! *** Поздравление с Днем независимости *** Пусть по обе стороны окна Будет замечательной погода, И светит солнце внутренней свободы. С днем Независимости! *** С Днем независимости Украины *** Главный праздник Украины наступил, День Независимости празднуем мы дружно, И пусть когда-то смысл иной в нем был, Сегодня забывать о нем не нужно. Друг другу в этот день мы пожелаем Достойно испытания проходить, Жить так, как все мы искренне мечтаем, И искренне страну свою любить. *** День независимости 24 августа *** Сегодня огромная наша страна Дружно кричит "Ура" и "Ура", Сегодня народ не уснет до утра, Друг другу сегодня желаем добра! *** Листівка на День незалежності *** Край бездонный, море песен. Хлебосольный и живой. Для познания интересен, Как тайник души иной. Мудрости и процветания Пусть Вам Рада принесет. Воплотит все начинания Боль народную поймет! Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) проведе регату та урочисті заходи за участю керівництва країни з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ої річниці незалежності 24 серпня. Також в серпні в українців буде додатковий вихідний день з нагоди Дня Незалежності України.