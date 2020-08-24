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24 серпня 2020, понеділок, 06:10 20
Життя 2020-08-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні святкують День незалежності. Привітання у віршах і картинках

Сьогодні в Україні святкують День незалежності. Привітання у віршах і картинках

Елена Новикова
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День Незалежності
День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають 29-ту річницю незалежності в карантинних умовах у зв'язку з епідемією коронавірусу. Цього року святкування пройде без параду, але з урочистостями. Українські Новини створили добірку привітань з Днем незалежності України.

***

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Незалежності сьогодні

В нашій чудовій України.

 

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

 

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

***

Поздравление с Днем независимостиПоздравление с Днем независимости

***

Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

И светит солнце внутренней свободы.

С днем Независимости!

***

С Днем независимости УкраиныС Днем независимости Украины

***

Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

 

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

***

День независимости 24 августаДень независимости 24 августа

***

Сегодня огромная наша страна

Дружно кричит "Ура" и "Ура",

Сегодня народ не уснет до утра,

Друг другу сегодня желаем добра!

***

Открытка на День независимостиЛистівка на День незалежності

***

Край бездонный, море песен.

Хлебосольный и живой.

Для познания интересен,

Как тайник души иной.

 

Мудрости и процветания

Пусть Вам Рада принесет.

Воплотит все начинания

Боль народную поймет!

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) проведе регату та урочисті заходи за участю керівництва країни з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ої річниці незалежності 24 серпня.

Також в серпні в українців буде додатковий вихідний день з нагоди Дня Незалежності України.

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