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24 серпня 2020, понеділок, 14:11 15
Президент 2020-08-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський присвоїв почесне державне звання Вірастюку

Зеленський присвоїв почесне державне звання Вірастюку

Валерия Драгомирова
Офіс президента, нагороди, Зелегський
Василь Вірастюк. Скріншот: трансляція
Василь Вірастюк. Скріншот: трансляція

З нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський надав звання "Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України" заслуженому майстру спорту Василю Вірастюку і старшому тренеру штатної команди Національної збірної команди України з академічного веслування Віктору Потапенку.

Про це свідчить трансляція Офісу Президента на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Звання "Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України" присвоєно заслуженому майстру спорту Василю Вірастюку", - сказав модератор церемонії нагородження на Софійській площі.

Також дане звання було присвоєно старшому тренеру штатної команди Національної збірної команди України з академічного веслування Віктору Потапенку.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим, вчителям до Дня Незалежності України.

Раніше Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції України за внесок у розвиток держави.

Тим часом Зеленський ініціює заснування держпремій імені Патона і Скорика.

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