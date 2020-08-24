Зеленський ініціює заснування державних премій імені Патона і Скорика

24 серпня, у свято Дня незалежності України президент Володимир Зеленський під час виступу заявив про ініціювання заснування двох державних премій - імені Бориса Патона і Мирослава Скорика, передають Українські Новини.

Так, він зазначив, що в цьому році з життя пішли двоє геніїв сучасності - Мирослав Скорик та Борис Патон.

"З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час ... двох великих українців, які, на жаль, пішли від нас у цьому році. Це два героя України - Мирослав Скорик та Борис Патон. Мною направлені уряду листи про заснування двох премій - за вагомий внесок у розвиток науки і наукові досягнення державна премія імені Бориса Патона і за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва державна премія імені Мирослава Скорика", - зазначив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, президент Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих захисників України на Донбасі.

Також Зеленський під час виступу заявив, що "дітям України слід менше боротися, хто правильніше і більше її любить".

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