Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям

Президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим, вчителям до Дня незалежності України.

Про це свідчить трансляція Офісу президента на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Указом президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави. За мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм нагороджено: орденом "За мужність" ІІІ ступеня Приходченка Василя Петровича, старшого солдата", - сказав модератор церемонії нагородження на Софійській площі.

Також орденом "За мужність" ІІІ ступеня було нагороджено старшого лейтенанта Олександра Рапуту.

За дорученням президента державну нагороду Рапуті вручив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Кравченко в місті Авдіївці.

Під час церемонії "Орденом Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня було нагороджено полковника Андрія Гнатова, медаллю "Захисник Вітчизни" старшого прапорщика Михайла Федика.

В Одесі за дорученням Зеленського перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил, віцеадмірал Андрій Тарасов вручив медаль "За військову службу Україні" старшому мічману Олександру Гордузенку.

На Софійській площі під час церемонії орден "За мужність" ІІІ ступеня було вручено майору Андрію Ковальчуку і солдату Андрію Кузьменку.

Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня було нагороджено старшого прапорщика Служби цивільного захисту Андрія Чернія, орденом "За мужність" ІІ ступеня - старшого сержанта Степана Губчишина, орденом "За мужність" ІІІ ступеня - капітана поліції Володимира Сотника.

У місті Дніпро за дорученням глави держави голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня молодшому сержанту Віталію Олійнику.

Під час церемонії медаллю "Захисник Вітчизни" нагороджений старший солдат запасу Марк Вітренко.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня було нагороджено підполковника медслужби Ольгу Рубчук, солістку опери, майстра сцени Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка Людмилу Монастирську.

Цим орденом також була нагороджена лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Луцького центру первинної медичної допомоги Олена Черкавська.

У Чернівцях звання "Заслужений лікар України" отримала виконуюча обов'язки директора державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я" Наталія Гобко.

У Львові звання "Заслужений вчитель" присвоєно вчителеві Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Миколі Петруньову.

На Софійській площі в Києві звання "Герой України" було присвоєно генеральному конструктору, директору державного підприємства "Державне київське конструкторське бюро" Олегу Коростеньову, а також поетові, драматургу, народному артисту Юрію Рибчинському.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня було нагороджено Дмитра Гуменюка - директора навчально-наукового центру професійної технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, а орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - Володимира Горянського, майстра сцени Київського академічного театру драми і комедії.

Апостольський нунцій Ватикану в Україні Гутчероді Клаудіо і віцепрезидент світового конгресу українців Олена Кошарна також були нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Медаллю "За врятоване життя" була нагороджена лікар Закарпатської клінічної лікарні імені Андрія Новака Оксана Цимбото.

Звання "Заслужений вчитель України" були присвоєно вчителеві загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 комунальної власності територіальної громади міста Жмеринки Вінницької області Людмилі Літович, а звання "Заслужений діяч науки і техніки України" завідувачці відділення державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" Національної академії наук України Аллі Ємець.

Президент присвоїв звання "Заслужений донор України" Володимиру Босаку, а звання "Заслужений лікар України" Андрію Токанському - керівнику центру "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" у Львові.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня було нагороджено першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Нагороду йому буде передано після прибуття до Києва з Криму.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський з дружиною, першою леді України, Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих захисників України на Донбасі.

Також президент Володимир Зеленський під час виступу до Дня незалежності заявив про ініціювання заснування двох державних премій - імені Бориса Патона і Мирослава Скорика.

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