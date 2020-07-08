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08 липня 2020, середа, 10:45 11
Президент 2020-07-08T11:07:15+03:00
Українські Новини
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави

Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави

Елизавета Кесельман
Потап, Володимир Зеленський, Тіна Кароль, Ірина Білик, нагороди
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив за значний внесок у розвиток держави до Дня Конституції українських артистів і діячів культури.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента України.

"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих і відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує", – сказав Зеленський.

Фото: прес-служба ПрезидентаВідзначення українських артистів. Фото: пресслужба президента

Зеленський зазначив, що державна нагорода – це можливість продемонструвати, що Україні небайдужі талановиті громадяни.

За його словами, для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, захист, мистецтво і шоу-бізнес.

Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.uaВолодимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

"Важливо нагороджувати людей, коли вони з нами, а не тоді, коли вся країна і весь світ знає: ось це відома людина, і тільки зараз Україна побачила, що вона гідна своєї держави", – заявив Зеленський.

Фото: president.gov.uaНагородження Тіни Кароль. Фото: president.gov.ua

"Якщо людина справді талановита, державі дуже важливо показувати її людям. Тому що є багато напрямів, де дійсно талановиті люди, але про них ніхто не знає. Тому що їх не показують кожен день по телевізору, але вони багато роблять для України", – зазначив президент.

Президент нагородив генерального директора — художнього керівника театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети Богдана Струтинського орденом "За заслуги" I ступеня.

Режисер і сценарист Наріман Алієв, отримав почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України", підкреслив важливість державної підтримки вітчизняного кінематографа. Адже це дасть можливість індустрії в майбутньому стати незалежною.

У свою чергу співак, композитор і продюсер Олексій Потапенко, якому президент присвоїв почесне звання "Заслужений артист України", заявив, що для нього ця нагорода демонструє визнання хіп-хоп культури з боку держави.

Нагородження Олексія Потапенка. Фото: president.gov.uaНагородження Потапа. Фото: president.gov.ua

"У мене була дитяча мрія з дитинства хотів, щоб людина, яка займається хіп-хоп культурою, хоч раз була визнана своєю державою. І ось це сталося. На цьому всі мої державні нагороди закінчаться, я вписав своє ім'я в історію — це визнання державою хіп-хоп і реп культури в моїй особі", – сказав він.

Співачка Ірина Білик, яку нагородили орденом княгині Ольги III ступеня, назвала цю подію спільним досягненням – її самої і шанувальників.

Фото: president.gov.uaНагородження Ірини Білик Фото: president.gov.ua

"Якщо є сильна держава Україна, то потрібні державні нагороди сильним і талановитим людям. Я дякую за довіру і за любов до моєї творчості всіх, хто мене любить", – сказала артистка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ірина Білик визнала Росію агресором заради проведення концерту.

Також Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу.

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