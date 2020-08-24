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24 серпня 2020, понеділок, 12:38 6
Президент 2020-08-24T13:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, коли в Україні буде можливим проведення параду військової техніки

Зеленський розповів, коли в Україні буде можливим проведення параду військової техніки

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Військовий парад, День незалежності України, День незалежності
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

За словами прездента Володимира Зеленського, який виступає з промовою до Дня незалежності на Софійській площі, парад військової техніки буде після того, як держава поверне свої території і встановить мир.

"Сьогодні тут ми відзначили нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність. Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури і спорту. І безумовно це наші військові і захисники. Люди з великої літери, завдяки, яким ми стоїмо сьогодні тут. .. сьогодні ветеранів, добровольців і волонтерів українці можуть щиро дякувати під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході, і я впевнений, що саме так і повинно бути. Танки, бронетранспортери та літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці країни, яка захищає свій суверенітет зі зброєю на руках. Техніка повинна бути не в мирному Києві, а на передовій", - сказав він.

Глава держави вказав, що парад військової техніки буде після того, як держава поверне свої території і встановить мир.

Як повідомляли Українськi Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2019 році військовий парад до Дня незалежності України не було проведено, оскільки на ці кошти було здійснено виплату премій військовим.

Останній раз військовий парад був проведений в центрі Києва в серпні 2018 року по нагоди 27-ї річниці незалежності України під час президентства Петра Порошенка.

Тим часом до Дня незалежності України Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям.

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