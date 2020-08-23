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23 серпня 2020, неділя, 12:26 5
Суспільство 2020-08-23T12:30:08+03:00
Українські Новини
У Києві рекордна кількість хворих COVID-19: заразилися більше 300 осіб

У Києві рекордна кількість хворих COVID-19: заразилися більше 300 осіб

Ольга Фандорина
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві 22 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на рекордні 307 людей до 11 814.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив під час брифінгу в неділю, передають Українські Новини.

"Такої кількості хворих за добу ще не було", - написав він.

Станом на неділю в столиці вже 11 814 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли 152 жінки у віці 18-90 років, 6 дівчаток від 6 до 14 років, 137 чоловіків 19-88 років, 12 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.

Крім того, хворіють 8 медиків.

У лікарні за добу потрапили 56 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції.

Одужали за добу 84 пацієнти, всього одужали 3 766 жителів Києва.

558 хворих перебувають у стаціонарах, з них 15 дітей.

105 пацієнтів у важкому стані, 9 під апаратами ШВЛ.

Як повідомляли Українськi Новини, також в Україні об'єднають лікарні "першої" і "другої" хвилі через зростання госпіталізірованних.

А 21 серпня в Києві істотно скоротилася кількість нових випадків коронавіруса за добу.

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