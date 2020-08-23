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23 серпня 2020, неділя, 08:12 7
Суспільство 2020-08-23T11:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні в центрі Києва перекриють рух: як буде ходити транспорт

Сьогодні в центрі Києва перекриють рух: як буде ходити транспорт

Ольга Фандорина
Обмеження руху транспорту, перекриття руху, Святкування, День незалежності України
Киев
Киев

Київська міська державна адміністрація змінить рух громадського транспорту, а в центрі тимчасово перекриє рух машин і пішоходів із 23 до 24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності. З нагоди торжества, українці відпочиватимуть три дні (з 22 серпня - суботи по 24 серпня - понеділок).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"З 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів і на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів", - сказано в ньому.

Зокрема, обмежать рух вулицею Трьохсвятительською (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі), Михайлівською площею, вулицею Михайлівською (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі), вулицею Малою Житомирською (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду), вулицями Алли Тарасової, Софіївською (від Михайлівського провулка до вулиці Володимирської), вулицями Володимирською (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської), Софійською площею, Рильським провулком, вулицею Великою Житомирською (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі), а також вулицею Десятинною.

Також 24 серпня з 8.00 у зв'язку з проведенням масових заходів буде перекрито частину вулиці Володимирської (біля парку імені Тараса Шевченка), бульвар Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до Бессарабської площі), вулицю Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), провулок Володимирський, вулиці Костьольну, Прорізну, вулицю Богдана Хмельницького (на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик), вулицю Тараса Шевченка (на ділянці від вулиці Володимирської до Бессарабської площі), Бесарабську площу, вулицю Хрещатик (на відрізку від Європейської площі до Бессарабської площі), Європейську площу, Дніпровський узвіз (на відрізку від Поштової площі до Європейської площі), вулицю Городецького (на ділянці від вулиц Хрещатик до вулиці Заньковецької).

У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена, 7-річний син візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

24 серпня в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України.

Також у КМДА зазначають, що заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів, а рух на центральних вулицях буде обмежено у зв'язку зі святковими заходами на честь Дня Незалежності України. Зміняться також змінені маршрути громадського транспорту.

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