Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

И хоть в июле не было дополнительных выходных, в последний месяц лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю День Независимости, который приходится на 24 августа.

Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.



Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные — они будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа (с субботы по понедельник) включительно.



Выходные в августе 2020 в Украине

20 рабочих дней;





10 положенных выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;





24 августа — понедельник, День Независимости Украины, выходной.



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на август. 2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода.



В середине месяца вновь пройдет небольшой дождь, и с 20-х чисел августа в Украину придет долгожданная прохлада



Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.



В прошлом году Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости.