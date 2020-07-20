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20 июля 2020, понедельник, 06:30 45
Жизнь 2020-07-20T08:30:02+03:00
Українські Новини
Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Валерия Драгомирова
День независимости, Выходные, Лето, Август, Выходные в августе
Лето. Фото: Валерия Назаренко
Лето. Фото: Валерия Назаренко

И хоть в июле не было дополнительных выходных, в последний месяц лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю День Независимости, который приходится на 24 августа. 

Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.

Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные — они будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа (с субботы по понедельник) включительно.

Выходные в августе 2020 в Украине

  • 20 рабочих дней;

  • 10 положенных выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30; 

  • 24 августа — понедельник, День Независимости Украины, выходной.


Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на август. 2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. 

В середине месяца вновь пройдет небольшой дождь, и с 20-х чисел августа в Украину придет долгожданная прохлада

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

В прошлом году Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости. 

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