У серпні рейтинг "Слуги народу" впав на 4,5%, зріс - у ОТЗЖ, ЄС і "Батьківщини", - опитування Центр Разумкова

Згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва в серпні знизився електоральний рейтинг партії "Слуга народу" на 4,5 процентних пункту до 29,5% в порівнянні з соцопитуваннями в червні-липні , і виріс у партій "Опозиційна платформа - За життя" на 2,7 п. п. до 21,7%, "Європейська солідарність" - на 0,5 п. п. до 15,5% і "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "- на 3,5 п. п. до 11,5% на виборах до Верховної Раду.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

У серпні серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, на виборах Ради 29,5% віддали б голос "Слузі народу", 21,7% - "Опозиційній платформі", 15,5% - "Євросолідарності", і 11, 5% - "Батьківщині".

Таким чином в парламент пройшли б 4 партії.

Решта партій не долають необхідний для проходження в парламент бар'єр в 5%.

Так, 4,6% опитаних віддали б голоси за партію Ігоря Смешка "Сила і честь", 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,4% - за ВО "Свобода", 2,2% - за "Партію Шарія".

А партія "Голос" не набрала б 2%, за неї готові проголосувати 1,8% опитаних.

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня методом особистого інтерв'ю серед 2 018 повнолітніх респондентів з підконтрольних територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляли Українськi Новини, опитування, проведене 3-9 липня соціологічною службою Центру Разумкова показало, що рейтинг Президента Володимира Зеленського знизився на 3,6 процентних пункту до 33,4%.

Падіння рейтингу діючого президента показало і опитування соціологічної групи "Рейтинг", в якому 34,6% респондентів віддали б голос на виборах глави держави за президента Володимира Зеленського.

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