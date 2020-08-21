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21 серпня 2020, пʼятниця, 14:41 6
Суспільство 2020-08-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень

Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень

Валерия Драгомирова
Карантин, День незалежності, масові заходи, Тернопіль, Коронавірус, Коронавірус у Тернополі, помаранчева зона
Тернопіль. Фото: Вікіпедія
Тернопіль. Фото: Вікіпедія

Тернопіль, який віднесли в "помаранчеву зону", не планує обмежень під час святкування Дня Незалежності, але свято проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів. 

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба міськради. 

"Ми наразі не плануємо (додаткових обмежень)", - сказали у відомстві. 

При цьому, в будь-якому випадку, всі рішення прийматиме штаб. 

Місто планує відзначити День Незалежності 24 серпня і день міста 28 серпня з дотриманням протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українськi Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі.

Крім того, як в Україні святкуватимуть День Незалежності

Тим часом синоптик дала прогноз до кінця тижня і довгі вихідні.

Послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День прапора і на День незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градусів.

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