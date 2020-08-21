Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень

Тернопіль, який віднесли в "помаранчеву зону", не планує обмежень під час святкування Дня Незалежності, але свято проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба міськради. "Ми наразі не плануємо (додаткових обмежень)", - сказали у відомстві. При цьому, в будь-якому випадку, всі рішення прийматиме штаб. Місто планує відзначити День Незалежності 24 серпня і день міста 28 серпня з дотриманням протиепідемічних заходів. Як повідомляли Українськi Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі. Крім того, як в Україні святкуватимуть День Незалежності. Тим часом синоптик дала прогноз до кінця тижня і довгі вихідні. Послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День прапора і на День незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градусів.