Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень

Тернопіль, який віднесли в "помаранчеву зону" , не планує обмежень під час святкування Дня Незалежності, але свято проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба міськради.



"Ми наразі не плануємо (додаткових обмежень)", - сказали у відомстві.



При цьому, в будь-якому випадку, всі рішення прийматиме штаб.



Місто планує відзначити День Незалежності 24 серпня і день міста 28 серпня з дотриманням протиепідемічних заходів.



Як повідомляли Українськi Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі.



Крім того, як в Україні святкуватимуть День Незалежності.

Тим часом синоптик дала прогноз до кінця тижня і довгі вихідні.

Послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День прапора і на День незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градусів.

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