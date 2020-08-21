У Києві істотно скоротилася кількість нових випадків коронавірусу за добу

У четвер, 20 серпня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Києві в порівнянні з попереднім показником збільшилася на 156 человек до 11 328. Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини. "Кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася за минулу добу на 156 осіб. На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він. Захворіли 93 жінки у віці від 21 до 79 років і 55 чоловіків у віці від 20 до 80 років, а також 6 дівчаток від 1 до 17 років і 2 хлопчика 2 і 5 років. Також серед захворілих 6 медиків. У столичні лікарні госпіталізовано 23 людини, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Наразі в стаціонарах Києва перебуває 499 хворих, в тому числі 18 дітей. За минулу добу видужали 21 осіб. Всього коронавірус подолали 3 606 жителів Києва. Найбільше випадків захворювання виявлено в Солом'янському районі - 26, в Голосіївській - 21 і в Дніпровському - 19 випадків. Как сообщали Українськi Новини, 20 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 106 до 100 643, кількість померлих від захворювання — на 23 особи до 2 207. Тим часом Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої" зони епідбезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".