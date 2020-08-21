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21 серпня 2020, пʼятниця, 13:39 11
Суспільство 2020-08-21T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві істотно скоротилася кількість нових випадків коронавірусу за добу

У Києві істотно скоротилася кількість нових випадків коронавірусу за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Фото: Pexels
Фото: Pexels

У четвер, 20 серпня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Києві в порівнянні з попереднім показником збільшилася на 156 человек до 11 328.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася за минулу добу на 156 осіб. На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Захворіли 93 жінки у віці від 21 до 79 років і 55 чоловіків у віці від 20 до 80 років, а також 6 дівчаток від 1 до 17 років і 2 хлопчика 2 і 5 років.

Також серед захворілих 6 медиків.

У столичні лікарні госпіталізовано 23 людини, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Наразі в стаціонарах Києва перебуває 499 хворих, в тому числі 18 дітей.

За минулу добу видужали 21 осіб.

Всього коронавірус подолали 3 606 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Солом'янському районі - 26, в Голосіївській - 21 і в Дніпровському - 19 випадків.

Как сообщали Українськi Новини, 20 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 106 до 100 643, кількість померлих від захворювання — на 23 особи до 2 207.

Тим часом Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої" зони епідбезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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