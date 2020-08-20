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20 серпня 2020, четвер, 12:36 9
Суспільство 2020-08-20T14:00:03+03:00
Українські Новини
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб

Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб

Анна Рудык
Карантин, Пандемія, Коронавірус, Кількість хворих на COVID-19 у Києві
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві 19 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 227 осіб до 11 172, померлих - на 3 до 158.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві і далі збільшується. За минулу добу вірус виявили у 227 осіб. 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян. На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджених випадки на захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіло 114 жінок у віці від 20 до 83 років і 104 чолоки у віці від 18 до 85 років, а також 5 дівчаток від 5 до 16 років і 4 хлопчики від 2 до 10 років.

Також серед хворих 3 лікарів.

У столичні лікарні госпіталізовані 37 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу видужала 101 особа.

Всього на коронавірусу подолали 3 585 жителів Києва.

найбільше випадків виявлено в Дарницькому районі - 39, у Святошинському - 37 і в Дніпровському - 31 випадок.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 2,1 тис. випадків захворювання на коронавірус за добу.

Крім того, смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила новий "рекорд".

 
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