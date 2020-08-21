В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом

20 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 2 106 до 100 643, кількість померлих від захворювання — на 23 особи до 2 207 , при цьому за добу кількість нових випадків знизилася на 1,3 %, нових летальних випадків — на 42,5%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 21 серпня в Україні зареєстровано 100 643 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 207 летальних, 51 078 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 106 нових випадків захворювання, одужали 637 осіб, померло 23 людини.

Таким чином, 20 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 2 106 проти 637.

Кількість нових випадків захворювання 20 серпня становила 2,1% від загальної кількості хворих на 19 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 21 серпня становило 47 358 осіб, що на 3,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 793), в Києві (11 328) та Чернівецькій області (8 505).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 478 випадків;

Волинська область — 4 989 випадків;

Дніпропетровська область — 1 894 випадки;

Донецька область — 1 183 випадки;

Житомирська область — 2 695 випадків;

Закарпатська область — 6 771 випадок;

Запорізька область — 1 234 випадки;

Івано-Франківська область — 7 462 випадки;

Кіровоградська область — 751 випадок;

м. Київ — 11 328 випадків;

Київська область — 4 805 випадків;

Львівська область — 12 793 випадки;

Луганська область — 213 випадків;

Миколаївська область — 912 випадків;

Одеська область — 5 578 випадків;

Полтавська область — 614 випадки;

Рівненська область — 8 238 випадків;

Сумська область — 1 124 випадки;

Тернопільська область — 4301 випадок;

Харківська область — 7 033 випадки;

Херсонська область — 329 випадків;

Хмельницька область — 1 828 випадків;

Чернівецька область — 8 505 випадків;

Черкаська область — 1 219 випадків;

Чернігівська область — 1 366 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Також відсьогодні 14 регіонів потрапили в "червону" зону.

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