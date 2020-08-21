В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом

20 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 2 106 до 100 643, кількість померлих від захворювання — на 23 особи до 2 207 , при цьому за добу кількість нових випадків знизилася на 1,3 %, нових летальних випадків — на 42,5%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 21 серпня в Україні зареєстровано 100 643 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 207 летальних, 51 078 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 106 нових випадків захворювання, одужали 637 осіб, померло 23 людини. Таким чином, 20 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 2 106 проти 637. Кількість нових випадків захворювання 20 серпня становила 2,1% від загальної кількості хворих на 19 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 21 серпня становило 47 358 осіб, що на 3,1% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 793), в Києві (11 328) та Чернівецькій області (8 505). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3 478 випадків; Волинська область — 4 989 випадків; Дніпропетровська область — 1 894 випадки; Донецька область — 1 183 випадки; Житомирська область — 2 695 випадків; Закарпатська область — 6 771 випадок; Запорізька область — 1 234 випадки; Івано-Франківська область — 7 462 випадки; Кіровоградська область — 751 випадок; м. Київ — 11 328 випадків; Київська область — 4 805 випадків; Львівська область — 12 793 випадки; Луганська область — 213 випадків; Миколаївська область — 912 випадків; Одеська область — 5 578 випадків; Полтавська область — 614 випадки; Рівненська область — 8 238 випадків; Сумська область — 1 124 випадки; Тернопільська область — 4301 випадок; Харківська область — 7 033 випадки; Херсонська область — 329 випадків; Хмельницька область — 1 828 випадків; Чернівецька область — 8 505 випадків; Черкаська область — 1 219 випадків; Чернігівська область — 1 366 випадків. Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої". Також відсьогодні 14 регіонів потрапили в "червону" зону.