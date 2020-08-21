З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станцій "Коломия" (Івано-Франківська область), "Острог", "Радивилів" (обидві Рівненська область) і "Чернівці" з 24 серпня через епідеміологічну ситуацію. Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини. За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цих залізничних станціях можна буде робити тільки висадку пасажирів. З 24 серпня цього року із зазначених станцій не продаватимуть проїзні документи на наступні поїзди: № 702\/701 "Львів - Чернівці", № 136\/135 "Чернівці - Одеса", № 7\/8 "Київ - Чернівці", № 117\/118 "Київ - Чернівці", № 98\/97 "Ковель - Київ", № 46\/45 "Ужгород - Лисичанськ", № 88\/87 "Ковель-Новоолексіївка", № 122\/121 "Миколаїв - Рівне", № 232\/231 "Генічеськ - Івано Франківськ". Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут прямування поїздів із і до Чернівців: № 8\/7 "Снятин - Київ" (замість "Чернівці - Київ"), № 118\/117 "Новоселиця - Київ" (замість "Чернівці - Київ") , № 136\/135 "Снятин - Одеса" (замість "Чернівці - Одеса"), № 702\/701 "Снятин - Львів" (замість "Чернівці - Львів"). Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця призначила ще два додаткових поїзди до Дня Незалежності — з Одеси до Львова та Києва. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішило з 22 серпня відновити курсування поїзда №601\/602 "Львів - Солотвино" .