З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станцій "Коломия" (Івано-Франківська область), "Острог", "Радивилів" (обидві Рівненська область) і "Чернівці" з 24 серпня через епідеміологічну ситуацію.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цих залізничних станціях можна буде робити тільки висадку пасажирів.

З 24 серпня цього року із зазначених станцій не продаватимуть проїзні документи на наступні поїзди: № 702/701 "Львів - Чернівці", № 136/135 "Чернівці - Одеса", № 7/8 "Київ - Чернівці", № 117/118 "Київ - Чернівці", № 98/97 "Ковель - Київ", № 46/45 "Ужгород - Лисичанськ", № 88/87 "Ковель-Новоолексіївка", № 122/121 "Миколаїв - Рівне", № 232/231 "Генічеськ - Івано Франківськ".

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут прямування поїздів із і до Чернівців: № 8/7 "Снятин - Київ" (замість "Чернівці - Київ"), № 118/117 "Новоселиця - Київ" (замість "Чернівці - Київ") , № 136/135 "Снятин - Одеса" (замість "Чернівці - Одеса"), № 702/701 "Снятин - Львів" (замість "Чернівці - Львів").

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця призначила ще два додаткових поїзди до Дня Незалежності — з Одеси до Львова та Києва.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішило з 22 серпня відновити курсування поїзда №601/602 "Львів - Солотвино" .

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