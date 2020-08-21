У Мінфіні розповіли, скільки витратили з бюджету на боротьбу з коронавірусом

Міністерство фінансів констатує, що на запобігання поширенню коронавірусу, яким в Україні заразилися вже більш ніж 100 тис. людей , витрачено понад 25 млрд гривень бюджетних коштів.

Про це сказано в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів постійно моніторить і інформує про бюджетні витрати, пов'язані з протидією COVID-19. В цілому вже здійснено видатків майже на 25 млрд гривень.

"На сьогодні з фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд гривень, 4,8 млрд гривень коштів державного та місцевих бюджетів, 2,7 млрд гривень сплачено Національною службою здоров'я постачальникам послуг в рамках програми медичних гарантій", — повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев.

Вказується, що з фонду боротьби з COVID-19 в цілому передбачено 66 млрд гривень, а саме: на сферу охорони здоров'я виділено 16,3 млрд гривень, на соціальну сферу - 10,6 млрд гривень, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд гривень, на стимулювання економіки - 36 млрд гривень, на часткове відновлення витрат держбюджету - 0,5 млрд гривень і сферу освіти - 52,5 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Також в липні на боротьбу з коронавірусом витратили 1,3 млрд гривень з бюджету.

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