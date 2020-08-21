підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У Мінфіні розповіли, скільки витратили з бюджету на боротьбу з коронавірусом
21 серпня 2020, пʼятниця, 13:09 6
Економіка 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
У Мінфіні розповіли, скільки витратили з бюджету на боротьбу з коронавірусом

У Мінфіні розповіли, скільки витратили з бюджету на боротьбу з коронавірусом

Анна Рудык
Мінфін, Коронавірус, Фонд боротьби з коронавірусом
Коронавірус. Фото: depositphotos.com
Коронавірус. Фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів констатує, що на запобігання поширенню коронавірусу, яким в Україні заразилися вже більш ніж 100 тис. людей, витрачено понад 25 млрд гривень бюджетних коштів.

Про це сказано в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини. 

Міністерство фінансів постійно моніторить і інформує про бюджетні витрати, пов'язані з протидією COVID-19. В цілому вже здійснено видатків майже на 25 млрд гривень.

"На сьогодні з фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд гривень, 4,8 млрд гривень коштів державного та місцевих бюджетів, 2,7 млрд гривень сплачено Національною службою здоров'я постачальникам послуг в рамках програми медичних гарантій", — повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев. 

Вказується, що з фонду боротьби з COVID-19 в цілому передбачено 66 млрд гривень, а саме: на сферу охорони здоров'я виділено 16,3 млрд гривень, на соціальну сферу - 10,6 млрд гривень, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд гривень, на стимулювання економіки - 36 млрд гривень, на часткове відновлення витрат держбюджету - 0,5 млрд гривень і сферу освіти - 52,5 млн гривень. 

Як повідомляли Українськi Новини, міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Також в липні на боротьбу з коронавірусом витратили 1,3 млрд гривень з бюджету.

Більше новин про: Мінфін Коронавірус Фонд боротьби з коронавірусом

Венедіктова звільнила Холодницького
З 1 вересня українцям для поїздок в Білорусь потрібен буде закордонний паспорт
Новини
Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень 14:41
У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка 14:17
Вже традиційний передвихідний затор утворився поблизу Одеси 14:16
Валерій Макеєв. Фото: Facebook
До офісу черкаського правозахисника та секретаря НСЖУ Макеєва вночі проникли невідомі, – Томіленко 14:13 Фото
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
більше новин
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич 10:45
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
більше новин
В.о керівника САП призначено Грищука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok