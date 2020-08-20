Долар і євро дорожчають другий день поспіль. Курс валют на 20 серпня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 9,12 коп. до 32,2084 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,85 коп. до 32,7644 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Покупка Продажа Середній 27,2869 27,5959 32,2084 32,7644 3,36 3,89 Максимальний 27,4500 27,7500 32,4000 33,0000 3,72 5,00 Мінімальний 27,1000 27,4800 31,8000 32,4200 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн/$.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH / USD.

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