підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Долар і євро дорожчають другий день поспіль. Курс валют на 20 серпня
20 серпня 2020, четвер, 10:53 5
Економіка 2020-08-20T13:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро дорожчають другий день поспіль. Курс валют на 20 серпня

Долар і євро дорожчають другий день поспіль. Курс валют на 20 серпня

Анна Рудык
НБУ, курс євро, Офіційний курс, Курс долара в обмінниках
Курс долара
Курс долара

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 9,12 коп. до 32,2084 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,85 коп. до 32,7644 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Покупка Продажа
Середній 27,2869 27,5959 32,2084 32,7644 3,36 3,89
Максимальний 27,4500 27,7500 32,4000 33,0000 3,72 5,00
Мінімальний 27,1000 27,4800 31,8000 32,4200 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн/$.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH / USD.

 
Більше новин про: НБУ курс євро Офіційний курс Курс долара в обмінниках

Курс долара та євро в обмінниках продовжує знижува...
Курс долара і євро в обмінниках знизився. Скільки ...
Гривня після тривалого зростання ослабла: офіційни...
Банки закриються на три дні: як будуть працювати ф...
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус
Новини
Удар по самолюбству киян: донецький "Шахтар" отаборяється на НСК "Олімпійському" 13:31
Фінансувати зарплати журналістів місцевих ЗМІ, - антикризові пропозиції НСЖУ для Уряду 13:13
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб 12:36
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
більше новин
В Угорщині з вересня хочуть посилити правила в'їзду через коронавірус 08:52
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
більше новин
Антирекорд із захворюваності на коронавірус знову збільшився - 2,1 тис. випадків за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok