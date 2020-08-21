Гривня знижується: офіційний курс нацвалюти на довгі вихідні

Після того, як попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня , на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлингів 36,1075 1 долар США 27,4812 1 швейцарський франк 30,1792 10 єн 2,5953 10 російських рублів 3,7202 1 євро 32,5529

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Також гривня на міжбанку після дводенного падіння зміцнилася.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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