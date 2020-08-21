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21 серпня 2020, пʼятниця, 05:00 4
Економіка 2020-08-21T05:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня знижується: офіційний курс нацвалюти на довгі вихідні

Гривня знижується: офіційний курс нацвалюти на довгі вихідні

Надежда Комендантова
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні.
Курс гривні.

Після того, як попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлингів 36,1075
1 долар США 27,4812
1 швейцарський франк 30,1792
10 єн 2,5953
10 російських рублів 3,7202
1 євро 32,5529

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара  найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Також гривня на міжбанку після дводенного падіння зміцнилася. 

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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