подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 10:00 69
Общество 2020-08-20T10:15:06+03:00
Українські Новини
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах, Антирекорд по коронавирусу
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

19 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 134 до 98 537, количество умерших от заболевания - на 40 человек до 2 184 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 8,5%, новых летальных случаев - на 42,9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 20 августа в Украине зарегистрировано 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 184 летальных, 50 441 человек выздоровел.

За сутки зафиксированы 2 134 новых случая заболевания, выздоровели 704 человека, умерли 40 человек.

Таким образом, 19 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 134 против 704.

Количество новых случаев заболевания 19 августа составило 2,2% от общего количества заболевших на 18 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 20 августа составило 45 912 человек, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 631), в Киеве (11 172) и Черновицкой области (8 297).

В Ривненской области зафиксирован 8 091 случай коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 7 290 случаев, в Харьковской - 6 849, в Закарпатской - 6 662, в Одесской – 5 408, в Волынской - 4 929, в Киевской - 4 727, в Тернопольской - 4 116, в Винницкой - 3 405, в Житомирской - 2 597, в Днепропетровской - 1 873, в Хмельницкой - 1 768 случаев.

1 314 случаев выявлены в Черниговской области, 1 213 случаев - в Запорожской, 1 200 случаев - в Черкасской, 1 156 случаев - в Донецкой, 1 078 случаев - в Сумской, 893 случая - в Николаевской, 749 случаев - в Кировоградской, 594 случая - в Полтавской, 321 случай - в Херсонской и 204 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Также с 17 августа в Киев запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос).

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах Антирекорд по коронавирусу

В Минздраве дали совет украинцам, которые не верят...
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные огран...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве установила но...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости корон...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки
Сегодня начинается суд над тещей Притулы
Новости
У Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Коллеги рассказали об обстоятельствах смерти ученого 10:35
Смертность от коронавируса в Украине за сутки установила антирекорд 10:26
ТКГ согласовала 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения 10:21
"Днепропетровскгаз" провел испытания газораспределительной системы альтернативным энергоресурсом 10:14 Пресс-релиз
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки 10:00
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
больше новостей
С сегодняшнего дня Турция вводит дополнительные пошлины на украинские товары
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok