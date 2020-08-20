Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки

19 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 134 до 98 537, количество умерших от заболевания - на 40 человек до 2 184 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 8,5%, новых летальных случаев - на 42,9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 20 августа в Украине зарегистрировано 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 184 летальных, 50 441 человек выздоровел.

За сутки зафиксированы 2 134 новых случая заболевания, выздоровели 704 человека, умерли 40 человек.

Таким образом, 19 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 134 против 704.

Количество новых случаев заболевания 19 августа составило 2,2% от общего количества заболевших на 18 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 20 августа составило 45 912 человек, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 631), в Киеве (11 172) и Черновицкой области (8 297).

В Ривненской области зафиксирован 8 091 случай коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 7 290 случаев, в Харьковской - 6 849, в Закарпатской - 6 662, в Одесской – 5 408, в Волынской - 4 929, в Киевской - 4 727, в Тернопольской - 4 116, в Винницкой - 3 405, в Житомирской - 2 597, в Днепропетровской - 1 873, в Хмельницкой - 1 768 случаев.

1 314 случаев выявлены в Черниговской области, 1 213 случаев - в Запорожской, 1 200 случаев - в Черкасской, 1 156 случаев - в Донецкой, 1 078 случаев - в Сумской, 893 случая - в Николаевской, 749 случаев - в Кировоградской, 594 случая - в Полтавской, 321 случай - в Херсонской и 204 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Также с 17 августа в Киев запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос).

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости